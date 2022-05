ไทยพาณิชย์ผนึก empeo ยกระดับการบริการเพย์โรล-เอชอาร์แพลตฟอร์มให้ใช้ฟรี

เปิดเผยว่า ในยุคที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กเผชิญความท้าทายรอบด้านจากสภาพเศรษฐกิจที่เปราะบาง ธนาคารพบว่า ผู้ประกอบการต้องการเร่งสร้างโอกาสการเติบโตในการทำธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานหลังบ้าน โดยลดขั้นตอนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและระบบจัดการเงินเดือนให้สะดวก ง่าย ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลาดังนั้น ธนาคารจึงร่วมมือกับ empeo แพลตฟอร์มบริหารจัดการงานบุคคล (เอชอาร์) ที่มีฟีเจอร์ที่ทันสมัย ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้แบบ Out of the Box โดยนำเสนอแคมเปญ “เพียงจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชี SCB โปรแกรม HR ฟรีจะตามมา” เมื่อสมัครใช้บริการบัญชีเงินเดือนกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Payroll) สำหรับผู้ประกอบการที่มีพนักงานไม่เกิน 20 คน จะได้รับเอชอาร์แพลตฟอร์มฟรีตลอดชีพ และผู้ประกอบการที่มีพนักงาน 21 คนขึ้นไป จะได้รับบริการเอชอาร์แพลตฟอร์มของ empeo ในราคาพิเศษ โดยมุ่งหวังว่าแคมเปญนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคใหม่นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและพนักงานยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเงินกู้เพื่อธุรกิจ ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต ฟรีประกันอุบัติเหตุ สิทธิพิเศษมอบให้ในเดือนเกิด และดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้อัตราพิเศษจากอัตราดอกเบี้ยลูกค้าทั่วไป เป็นต้น“เราพบว่าในยุคโควิด องค์กรมีขนาดเล็กลง และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งองค์กรในลักษณะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการเติบโตในการทำธุรกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อเป็นธนาคารที่ดีขึ้น (To Be a Better Bank) เราจึงยกระดับการดูแลผู้ประกอบการที่ใช้บริการบัญชีเงินเดือนด้วยการมอบเอชอาร์แพลตฟอร์มของ empeo ให้ใช้ฟรีตลอดการเป็นลูกค้า SCB Payroll เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้เอชอาร์แพลตฟอร์มของผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งโดยปกติผู้ประกอบการจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้แพลตฟอร์มนี้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าหลักพันบาท โดยธนาคารตั้งเป้าผู้ประกอบการขนาดเล็กสนใจสมัครใช้บริการแพลตฟอร์มภายในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บริษัท” นใส.อรรัตน์ กล่าวกล่าวว่า ปัจจุบันเรามีลูกค้าองค์กรใช้บริการแพลตฟอร์ม HR กับ empeo มากกว่า 1,000 บริษัท โดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรระดับ SME ที่ต้องการยกระดับการทำงานให้ทันสมัยและเป็นระบบ ซึ่ง empeo มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์และใช้งานง่าย เพื่อช่วยบริหารจัดการงานบุคคลแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บข้อมูลพนักงาน การลงเวลาเข้าออกงาน การจัดการกะการทำงาน การบริหารเรื่องลาต่างๆ ของพนักงาน ตลอดจนการคำนวณเงินเดือนและภาษีอัตโนมัติ พร้อมออกสลิปเงินเดือน (e-slip)"ในยุคปัจจุบันที่มี Digital Disruption ทำให้หลายบริษัทต้องปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดผ่านการทำ Digital Transformation การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จนั้นต้องมีเครื่องมือบริหารที่ดี ซึ่ง empeo เป็นตัวช่วยที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวหน้าในยุคดิจิทัล"