ธอส.จัดโปรแรงกลางปี! บ้านมือสองลดราคาสูงสุดถึง 50% ที่งาน 6.6 Mid Year Sale ประมูลบ้านมือสองออนไลน์

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามีบ้านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ธอส. จึงได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองกลางปี นำบ้านมือสอง ธอส. ทั่วประเทศ 666 รายการ มาจำหน่ายพร้อมส่วนลดมากมายที่งานในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. โดยคัดทรัพย์เด่น คุณภาพดี ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม(ห้องชุด) อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่าเปิดประมูลขายทาง Application : GH Bank Smart NPA ราคาเริ่มต้นประมูลลดสูงสุด 50% จากราคาปกติ แบ่งเป็นบ้านมือสองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 280 รายการโดยมีรายการเด่นที่น่าสนใจ อาทิ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นสไตล์ Modern ขนาดเนื้อที่ 21 ตารางวา ในโครงการเดอะคอนเนค 27 (สวนหลวง-อ่อนนุช) เขตประเวศ กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้นประมูล 2,400,000 บาท เดินทางสะดวกใกล้ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทางด่วนพิเศษศรีรัช และรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล และทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ชั้นที่ 3 ขนาดเนื้อที่ 28.87 ตารางเมตร ในโครงการเดอะคิทท์ ลำลูกกา อาคารซี 1 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ราคาเริ่มต้นประมูลเพียง 655,000 บาท อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีคูคต เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นขณะที่ บ้านมือสองในส่วนภูมิภาค นำออกประมูล 438 รายการ โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 23.90 ตารางวา ในโครงการเดอะ ไอโฮม ซิตี้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ราคาเปิดประมูลเริ่มต้น 2,240,000 บาท ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานพิษณุโลก ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย และสถานพยาบาล ส่วนรายการที่มีราคาเริ่มต้นประมูลลดสูงสุดถึง 50% ได้แก่ ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 100 ตาราวา ในโครงการทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ราคาเริ่มต้นประมูลเหลือเพียง 75,000 บาท เท่านั้นผู้ที่สนใจสามารถดูทรัพย์จริงก่อนประมูลได้ทุกวันง่าย ๆ หรือรับชมภาพทรัพย์ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA หรือ www.ghbhomecenter.com พร้อมกับลงทะเบียนและวางเงินประกันเข้าร่วมประมูลเพียง 5,000 บาท ต่อ 1 รายการทรัพย์ที่เข้าร่วมประมูล ผ่าน Application : GHB ALL ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB ALL จะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกับผู้เข้าร่วมประมูล) กรณีเป็นผู้ชนะการประมูลต้องวางเงินประกันการซื้อทรัพย์ตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนดและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่จัดประมูลออนไลน์ และสามารถใช้ "ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคารปี 2564" อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นานสูงสุด 24 เดือน (เงื่อนไขของการใช้มาตรการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)และผู้ซื้อสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ในระหว่างผ่อนดาวน์เพียงชำระเงินประกันการเข้าอยู่อาศัยไม่ต่ำกว่า 1.5% ของราคาประมูลได้อีกด้วย