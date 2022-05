“แสนสิริ” เจาะกลู่มคริปโต ซื้อคอนโด KHUN by YOO แจก Land NFT สูงสุด 5 ลบ.

ตั้งอยู่บนทำใจกลางทองหล่อที่มีการซื้อ-ขายที่ดินสูงถึง 2 ล้านบาท/ตร.ว. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 15% โดยโครงการได้ขายโอนไปแล้วกว่า 90% และจากการเป็นเจ้าของ Land NFT คัดสรร Block ที่ใกล้กับบริษัทที่มีชื่อเสียง บน SANDBOX แพลตฟอร์ม Metaverse ที่มีโอกาสเติบโตสูงแบบก้าวกระโดด ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ในสไตล์ Passion Investment”





นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น Ookbee และเจ้าของ ‘Bored Ape Yacht Club’ เป็น 1 ใน NFT Collection มูลค่าสูงที่สุดในโลก ให้คำแนะนำในการเลือกลงทุน NFT





“KHUN by YOO เป็นโครงการ The First Design-branded Residence ของแสนสิริ ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทออกแบบระดับโลก YOO Studio และฟิลิปป์ สตาร์ค ที่มาพร้อมกับมาตรฐานคุณภาพการสรรค์สร้างโครงการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ผ่านการเลือกใช้วัสดุและความประณีตบรรจงดั่งงานศิลป์ ตลอดจนบริการการดูแลหลังการขายที่เหนือระดับจากพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ทำให้ KHUN by YOO เป็น Rare item ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า Luxury Condo ทั่วไป เปรียบเสมือนเป็นของสะสม (Collectible Item) งานศิลปะล้ำค่า หายาก เป็นสินทรัพย์ที่จะมีมูลค่าเพิ่มพูนขึ้นไปตามกาลเวลา”

กล่าวว่า‘Land NFT’ (ที่ดินดิจิทัล) เป็นที่ดินเสมือนจริงอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชน โดยมูลค่าของที่ดินจะถูกกำหนดด้วยปริมาณของที่ดินที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างจำกัดในช่วงเปิดตัวเมื่อเดือน ก.ย. 2564 มีการคาดการณ์ว่า ราคาที่ดินบนโลกดิจิทัลจะพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมในการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนและลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโปรเจค SANDBOX ซึ่งเป็น 1 ใน Virtual World ที่ใหญ่ที่สุดและถูกพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบัน ขณะที่ราคาของสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินและไอเท็มจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ตามความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นเช่นกันว่าสามารถจุดประกายความสนใจให้ค้นคว้าหาข้อมูล สอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้รู้เชิงลึกเกี่ยวกับผู้สร้างและความแข็งแกร่งของโปรเจคหรือคอมมูนิตี้ NFT นั้น ๆ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบของความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นของมูลค่าในอนาคต และควรตระหนักไว้เสมอว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง นอกจากการลงทุนในโลกเสมือนจริง เราสามารถกระจายการลงทุนมาในสิ่งที่จับต้องได้ เช่น โครงการ KHUN by YOO คอนโดภายใต้ Sansiri Luxury Collection และเป็น Rare Item ที่มีคุณค่าของการเป็นของสะสม (Collectible Item) ดั่งงานศิลป์ สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือน NFT ระดับ Ultra Rare”นายอุทัย กล่าวว่าทั้งนี้ แสนสิริได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะผลงาน NFT สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อย่าง ‘Bored Ape Yatch Club’ 1 ในคอลเลคชั่น NFT มูลค่าสูงที่สุดในโลก, ‘CloneX’ 1 ในคอลเลคชั่นหายากของอวตาร 3D NFT และผลงาน NFT จากศิลปินไทยและต่างชาติรวมเกือบ 20 ชิ้น ร่วมกับช่วง Panel Talk แลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุน NFT โดย ‘หมู-ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์’ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น Ookbee และเจ้าของ ‘Bored Ape Yacht Club’ และ ‘เทอร์โบ-ชุมพล วงศ์มติกุล’ ผู้ก่อตั้ง BitToon เพจให้ความรู้สไตล์การ์ตูนแก๊กเกี่ยวกับ Crypto และ NFT ที่ห้อง Penthouse ชั้น 26 โครงการ KHUN by YOO พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่จองยูนิตภายในงาน รับ Land NFT ขนาด 3x3 มูลค่าสูงสุด 5 ลบ.* บน SANDBOX แพลตฟอร์มที่ดิน Metaverse ระดับโลก โอกาสเติบโตสูง พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ออกแบบได้ดั่งใจ โดยดีไซน์เนอร์ระดับประเทศนายอุทัย กล่าว