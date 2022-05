พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น คาดยื่นไฟลิ่ง Q3/65 ขาย IPO เข้าตลาดหุ้นก่อนสิ้นปีนี้

น.ส.จตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมยื่นไฟลิ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในช่วงไตรมาส 3/65 เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในไตรมาส 4/65การเสนอขาย IPO และนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพรองรับเติบโต โดยเฉพาะแผนการขยายงานบริการต่างๆ แบบครบวงจรทั้ง B2B และ B2C ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนสร้างบ้าน ไปจนถึงการลงทุนบ้านหลังที่ 2 ประกอบกับจุดแข็งที่พร้อมเจาะตลาดของบริษัท พร้อมกับโอกาสในการขยายงานบริการใหม่ๆ เข้ามาเสริมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทวางเป้าหมายรายได้เติบโตอีก 2-3 เท่าภายในปี 68 จากปี 64 ที่มีรายได้กว่า 489 ล้านบาท โดยในปีนี้คาดว่าจะเติบโต 25-30% จากปีก่อน จากการที่บริษัทยังคงเดินหน้าขยายงานในส่วนของธุรกิจบริหารจัดการอาคาร ดำเนินการโดยบริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด (Primo Management) และบริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (Crown Residence) รับบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบ้านระหว่างการพักอาศัยทั้งในระดับโครงการทั่วไปจนถึงระดับลักชัวรี ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทปัจจุบัน บริษัทรับบริหารโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม 55 โครงการ หรือมากกว่า 30,000 ครอบครัว โดยที่เป็นโครงการภายใต้เครือ ORI 60% และโครงการของผู้ประกอบการรายอื่น 40% และในปีช่วงที่ผ่านมายังได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการนอกเครือ ORI ให้บริหารคอนโดมิเนียมหรูย่านสุขุมวิทเพิ่มเข้ามาในพอร์ตอีก 3 โครงการ และบริษัทยังคงเดินหน้าในการขยายงานบริหารอาคารชุดพักอาศัยต่อเนื่องขณะที่งานธุรกิจบริหารงานโครงการและบริหารงานก่อสร้าง โดยบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด (United Project Management หรือ UPM) ให้บริการบริหารงานโครงการและบริหารงานก่อสร้างให้แก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงการก่อสร้างภาครัฐ ยังคงได้รับความไว้วางใจในการให้บริการจากผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการ เช่น บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และบิ๊กซีทั้งโครงการใหม่และโครงการปัจจุบัน ทำให้เป็นปัจจัยช่วยหนุนการเติบโต และสร้างความมั่นใจในศักยภาพให้บริษัทสำหรับกลุ่ม Living & Earning Services ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยที่ต้องการได้รับประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนคอนโดมิเนียม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ความรู้ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมและที่อยู่อาศัย โดยบริษัท แฮมป์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ช่วยบริหารจัดการผู้เช่าหรือผู้เข้าพัก สร้างรายได้หรือผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายของเจ้าของโรงแรมหรือที่พักอาศัย ร่วมวางแผนตกแต่ง จัดหาบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เช่าหรือผู้เข้าพัก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้เข้าพัก ปัจจุบันมีการบริหารห้องพักอาศัยในโครงการที่เป็นแบรนด์แฮมป์ตัน และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์รวมกว่า 3,000 ห้อง"ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็น Living Partner เราวาดผัง Customer Journey ของผู้บริโภคที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยออกมา ว่า ตลอดเส้นทางของการมีบ้าน เขาจะต้องเจอกับบริการอะไรบ้าง แล้วพาตัวเรา พาทีมงานมืออาชีพในแต่ละประเภทธุรกิจเข้าไปปลั๊กอินในบริการเหล่านั้น ให้บริการทั้งผู้บริโภค ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องในอีโคซิสเต็ม จนทำให้วันนี้เราสามารถขยายขอบเขตการบริการของพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น ให้ครอบคลุมตั้งแต่ Day1 ก่อนสร้างบ้าน ไปจนถึงวันที่ผู้บริโภคเริ่มลงทุนบ้านหลังที่ 2 เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตของเราจะช่วยให้เราเป็น Living Partner ที่ดูแลผู้บริโภคได้แบบ One-Stop Service สอดคล้องกับแนวคิด At Your Service Every Moment" น.ส.จตุพร กล่าวน.ส.จตุพร กล่าวถึงสถานการณ์ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ว่า มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วงปีนี้กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มจะมีโอกาสเติบโตสูง คือ กลุ่ม Pre-Living หรือกลุ่มก่อนการอยู่อาศัย เนื่องจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายมีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยกันในระดับ New-High มากขึ้นในรอบหลายปี ทำให้มีความต้องการที่ปรึกษาด้านการขาย ผู้บริหารงานโครงการก่อสร้าง ทีม Interior Design เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทั้งนี้ บริษัทจะใช้จุดแข็งใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.ความเข้าใจพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ 2.ความพร้อมการบริการครบวงจรแบบ One-Stop Service และ 3.ความเชี่ยวชาญของพนักงานบริการในแต่ละประเภทธุรกิจ เข้าแข่งขันกับตลาดทั้งฝั่ง B2B และ B2C ในช่วงนับจากนี้