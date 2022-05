เอ็น.ซี.ฯผนึก2ยักษ์ใหญ่เรื่องบ้าน ชูบริการครบวงจรเจาะลูกค้า5.5พันหลัง

'เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง'พลิกบทบาทสู่ผู้นำนวัตกรรมบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากว่า 5,500 หลัง ผู้อยู่อาศัยกว่าหมื่นคน ส่งบริษัทลูก 'Nc Q Prompt' ร่วมจับมือ 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ SCG Home และ ไอคิวไอ เปิดศูนย์ All From Home Center ศูนย์กลางทุกบริการเรื่องบ้านครบวงจร พร้อมรองรับบริการขยายครอบครัวใหญ่ขึ้น

"การร่วมกับ 2 พันธมิตรใหญ่ ถือเป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีเสมอมา มีการร่วมคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ เพื่อเป็นทางเลือก และช่วยเป็นที่ปรึกษาเรื่องบ้านแบบครบวงจร ให้กับสมาชิกครอบครัวเอ็น.ซี.ในทุกโครงการ ที่มีความต้องการเปลี่ยนบ้านหลังเก่า แล้วไปซื้อบ้านหลังใหม่ โดยทั้ง 2 พันธมิตรจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม นี้ นำร่องใน 2 โครงการใหญ่ทาวน์ชิปก่อน ใน"บ้านฟ้าปิยรมย์" และ"เอ็น ซี ออนกรีน ชาร์ม ปาล์ม พาร์ค" รวม 23 โครงการ กว่า 5,500 ครอบครัว ผู้อยู่อาศัยรวม 10,000 คน ส่วนโครงการอื่นๆจะนำเข้าร่วมบริการดังกล่าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้"

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH กล่าวถึงกลยุทธ์ในการส่งเสริมบริการต่างๆให้กับลูกค้าที่อยู่ในโครงการของบริษัทฯว่า บริษัทได้จับมือกับ 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจโฮมสมายด์ พันธมิตรธุรกิจของ SCG Home ที่มาพร้อมกับการให้บริการต่อเติมบ้านครบวงจร และ บริษัท ไอคิวไอ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และด้านการลงทุน ร่วมกับบริษัทลูกค้าภายใต้แบรนด์ Nc Q Prompt เพื่อนำเสนอนวัตกรรมบริการที่ครบวงจร ภายใต้ Innovations for Quality Living ผ่านศูนย์ All From Home Center โดยเป็นการผสานนวัตกรรมบริการ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางบริการที่ครบวงจร ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักโดยบริการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา นอกจากการที่เข้ามาช่วยเพิ่มบริการให้กับลูกบ้านแล้ว ยังเป็นโอกาสในการที่สร้างรายได้เสริมจากการบริการเข้ามาให้กับบริษัท รวมถึงการเปิดศูนย์ Health & Sport แบรนด์ NC REGEN ที่โครงการย่านลำลูกกา 2 แห่ง โดยรายได้ที่เข้ามาจากการบริการในปีนี้ คาดว่าจะเข้ามาประมาณ 50 ล้านบาทนายวชิระชัย คูนำวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเซอร์วิส โซลูชั่น (Head of Service Solution Business) ดูแลธุรกิจ Home Smile พันธมิตรธุรกิจของ SCG Home ทาง โฮมสมายด์ มีบริการครอบคลุม 6 บริการด้วยกัน ได้แก่ 1.บริการต่อเติมส่วนซักล้าง 2.บริการต่อเติมห้องครัว 3.บริการต่อเติมห้องทำงาน 4.บริการต่อเติมโรงจอดรถ 5.บริการต่อเติมห้องผู้สูงวัย และ 6.บริการต่อเติมระเบียงพักผ่อนด้านนายสมศักด์ ชุติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคิวไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของลูกบ้าน เอ็น.ซี.ฯ รวดเร็วขึ้น เพราะการที่มีบ้านมาให้ผู้ซื้อได้เลือก ในปริมาณมาก จะเป็นการทำให้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ มองเห็นราคาตลาดตามความเป็นจริง ฉะนั้นการตัดสินใจซื้อขาย ก็จะรวดเร็วขึ้นนายสมนึก กล่าวถึงยอดขายในครึ่งปีแรกว่า คาดจะทำได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท จากเป้ายอดขายทั้งปีที่ตั้งไว้ 4,600 ล้านบาท ส่วนรายได้ของบริษัทฯในปีนี้ยังมั่นใจทำได้ตามเป้า 2,500 ล้านบาท.