MAAI by KTC ร่วมกับอินฟินิธัส บาย กรุงไทย เปิดรับคะแนน MAAI ผ่านร้านค้าถุงเงิน

กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดของเคทีซีในปีนี้มุ่งเน้นการสร้าง “MAAI by KTC” ลอยัลตี้ แพลตฟอร์มใหม่ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนพันธมิตรธุรกิจในการทำ CRM (Customer Relationship Management) โดยมุ่งเน้นการสร้าง EcoSystem ที่สมบูรณ์แบบ เช่น การเชื่อมต่อระบบการแลกคะแนนสะสมระหว่างคะแนน MAAI และคะแนนของพันธมิตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและอิสระในการแลกคะแนน รวมถึงการเพิ่มจำนวนและความหลากหลายของร้านค้าเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกรับสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้มากที่สุดสำหรับความร่วมมือกับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการแลกรับคะแนน MAAI ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก MAAI by KTC ได้พัฒนาฟีเจอร์ QR Code เพื่อรองรับขั้นตอนการแลกคะแนนกับร้านค้าของแอปถุงเงินกว่า 20,000 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นร้านค้ารายย่อยที่ส่วนใหญ่จะไม่มีระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือติดตั้งเครื่อง EDC เป็นการสร้างประสบการณ์ให้สมาชิกคุ้นชินกับการใช้คะแนน MAAI ในการแลกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องดื่ม หรืออาหาร ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกไปทดลองใช้ได้กับร้านค้าที่มีป้ายสัญลักษณ์ MAAI โดยใช้คะแนนแลกได้ไม่จำกัด ด้วยอัตราคะแนน MAAI 10 คะแนน เท่ากับ 1 บาท"ความร่วมมือกับแอปถุงเงินในครั้งนี้ถือเป็นการเติมเต็ม EcoSystem ของเราให้ครอบคลุมมากขึ้น จากเดิมที่การแลกคะแนนจะจำกัดอยู่เฉพาะร้านที่รับบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งจากการสำรวจของเราพบว่า เพลนพอยต์ของลูกค้าจุดหนึ่งคือการมีคะแนนของหลายๆแบรนด์อยู่ และไม่สามารถบริหารจัดการได้ บางครั้งก็ต้องปล่อยให้คะแนนหมดอายุไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ปัจจุบันสามารถโอนคะแนนของหลายที่มาที่ MAAI by KTC จะทำให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น และการแลกคะแนนกับร้านค้าถุงเงินทำได้ง่ายๆ โดยอัตราการเปลี่ยนคะแนนเป็นราคาสินค้าจะทำจากในแอปโดยอัตโนมัติ และในอนาคตเราจะพัฒนาความร่วมมือกับทางธนาคารกรุงไทยในการสร้างสิทธิประโยชน์และความสะดวกให้ลูกค้าอย่างเต็มที่" นางประณยา กล่าวผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” เปิดเผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพอยท์เพย์ ซึ่งธนาคารกรุงไทยเปิดกว้างจับมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม เพื่อสนับสนุนธุรกิจร้านค้ารายย่อยให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดให้นำคะแนนสะสมมาใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงิน ซึ่งการจับมือกับเคทีซีเปิดใช้คะแนนสะสมของแอป MAAI by KTC ชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าถุงเงิน นอกจากช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้ร้านค้าถุงเงินแล้ว ยังเป็นการมอบสิทธิประโยชน์ และเพิ่มความหลากหลายในการใช้คะแนนสะสมของสมาชิก MAAI ด้วย โดยระยะแรกจะนำร่องกับร้านค้าถุงเงินที่เป็นร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มรวม 20,000 แห่งทั่วกรุงเทพฯ​ทั้งนี้ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด เป็นเรือเร็วของธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ที่ผ่านมา ได้พัฒนาแอปเป๋าตัง เป็น Thailand Digital Open Platform ทั้งในด้านการใช้จ่ายในโครงการภาครัฐ ผ่านบริการ G-Wallet ปฏิวัติการลงทุนผ่านบริการ วอลเล็ต สบม. สะสมบอนด์มั่งคั่ง บริการซื้อขายหุ้นกู้ บริการ Gold Wallet พร้อมบริการ Health Wallet ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบสิทธิและใช้สิทธิด้านสุขภาพได้สะดวก ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 34 ล้านคน นอกจากนี้ ยังพัฒนาแอปถุงเงิน สำหรับร้านค้า เพิ่มความสะดวกในการรับชำระสินค้า และการจัดการด้านการเงิน โดยปัจจุบันมีร้านค้าบนแอปถุงเงินกว่า 1.5 ล้านร้านค้าทั่วประเทศ"ความร่วมมือนี้ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้ทั้ง 2 ฝ่าย คือวิน-วินทั้งผู้ใช้จะมีช่องทางใช้คะแนนมากขึ้น ผู้ค้าจะมีช่องทางที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดจากโครงการของรัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง ที่ทำให้ผู้ค้ามีความคุ้นเคยกับช่องทางรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้ว โดยในนี้เราคาดว่าจะมีจำนวนร้านค้าที่เข้าโครงการประมาณ 2 ล้านราย ซึ่งอาจจะไม่สูงเท่าช่วงก่อนที่มีโครงการของรัฐอยู่ แต่เราจะเน้นในการขยายช่องทางการทำธุรกรรมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มธุรกรรมให้ผู้ค้า" น ส.สุพร กล่าว