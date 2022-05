Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ ชูจุดเด่นผลตอบแทน 2.99% ต่อปี

1.) I am Glad Token ราคา 5,559 บาทต่อโทเคน

2.) I am Delighted Token ราคา 155,559 บาทต่อโทเคน

3.) I am Happy Token ราคา 1,555,559 บาทต่อโทเคน

น.ส.อภิญญา เรืองทวีคูณ Managing Director บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) บริษัทของธนาคารกสิกรไทยและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า Kubix พร้อมเปิดให้จองซื้อ “เดสทินี โทเคน” (DESTINY TOKEN) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายนนี้ ผ่าน ‘แอปพลิเคชัน Kubix’ เสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน มูลค่ารวม 265,227,633 บาท ระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 2 ปีโดยผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้ 3 ประเภท คือทั้งนี้ ผู้ถือ DESTINY TOKEN ทุกประเภทจะมีสิทธิได้รับเงินต้นคืนเมื่อจบโครงการ พร้อมผลตอบแทน 2.99% ต่อปี และมีโอกาสได้ผลตอบแทนพิเศษเพิ่มอีก 2.01% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น รวมเป็น 5% ต่อปีทั้งนี้การเสนอขาย DESTINY TOKEN จะจัดสรรในรูปแบบซื้อก่อนมีสิทธิก่อนตามลำดับการชำระเงินสำเร็จของผู้ลงทุนแต่ละราย (First come first served) ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อได้เลยผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องไปที่สาขาธนาคาร โดยคุณสมบัติผู้จองซื้อต้องเป็น1.เป็นคนไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2.มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย และแอป K PLUS3.เปิดใช้บริการ NDID ผ่าน K PLUS เรียบร้อย โดบสามารถดูวิธีการสมัครใช้บริการและยืนยันตัวตน NDID ได้ที่ https://www.kubix.co/how-to-use/verification-with-ndid/ 4.ลงทุนได้เลยผ่านแอป Kubix โดยสามารถดาวน์โหลดและเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองบนระบบ iOS และ Android ที่ https://bit.ly/3wH4LUD