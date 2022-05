Kubix เตรียมเปิดให้จองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ 23 พ.ค.นี้

บริษัทในกลุ่มธนาคารกสิกรไทยและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า Kubix ร่วมกับ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ในการเสนอขาย “เดสทินี โทเคน” (DESTINY TOKEN) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน (Whitepaper) มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดให้นักลงทุนและออเจ้าทุกๆ ท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ สามารถจองซื้อ DESTINY TOKEN ได้แล้ว ตั้งแต่ 23 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ผ่าน ‘แอปพลิเคชัน Kubix’ นับเป็นโทเคนดิจิทัลแรกที่จะเปิดให้จองซื้อผ่านแพลตฟอร์มนี้ทั้งนี้ DESTINY TOKEN เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในรูปแบบโครงการตัวแรกของประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกร่วมลงทุนได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1.) I am Glad Token ราคา 5,559 บาทต่อโทเคน 2.) I am Delighted Token ราคา 155,559 บาทต่อโทเคน และ 3.) I am Happy Token ราคา 1,555,559 บาทต่อโทเคน มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด 265,227,633 บาท ระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 2 ปีผู้ถือ DESTINY TOKEN ทุกประเภทจะได้รับสิทธิการรับคืนเงินต้นเมื่อจบโครงการพร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ 2.99% ต่อปี และจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนพิเศษเพิ่มอีก 2.01% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น รวมเป็น 5% ต่อปี เมื่อภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได้ Box Office ทั่วประเทศตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (อ้างอิงรายได้ภาพยนตร์ตามที่ประกาศบน www.thailandboxoffice.com) โดยไฮไลต์ของการลงทุนนี้คือการที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับสิทธิประโยชน์แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏชื่อในฐานะ Special Destiny Executive Producer ในเครดิตท้ายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ การเข้าร่วมงานเลี้ยงสำหรับ Special Destiny Executive Producer การร่วมชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ รอบพิเศษก่อนใคร การได้รับดิจิทัลโปสเตอร์ แสตมป์คอลเลกชันพิเศษ ชุดของที่ระลึกสุดพิเศษ เสื้อคอลเลกชันพิเศษ สิทธิรับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ และส่วนลดการซื้อป็อปคอร์น ณ โรงภาพยนตร์ทั้งนี้ แต่ละสิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับประเภทโทเคนที่ลงทุน ซึ่งนับว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ทำให้การลงทุนใน DESTINY TOKEN ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ “กลุ่มแฟนภาพยนตร์ไทย” และ “กลุ่มแฟนบุพเพสันนิวาส” ที่สามารถร่วมสร้างปรากฏการณ์ “ออเจ้า” และผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปด้วยกันน.ส.อภิญญา กล่าวอีกว่า แอป Kubix ถูกพัฒนาให้รองรับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่เป็นมากกว่าการลงทุนที่เราคุ้นเคย แต่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ทลายเส้นกั้นระหว่างการลงทุนและไลฟ์สไตล์ ด้วยการทำให้ทั้งสองสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน ให้ทุกคนสามารถลงทุนรับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน รวมทั้งรับและใช้สิทธิประโยชน์จบในแอปเดียว ตามคอนเซ็ปต์ Kubix : Invest Earn Experience ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเพื่อจองซื้อได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอป Kubix และเปิดบัญชีกับ Kubix ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทั้งบนระบบ iOS และ Android ที่ https://bit.ly/3LteUdJ