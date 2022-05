โฮมโปรปล่อย 3 แอปพลิเคชัน มิติใหม่แห่งการบริการ ให้ชีวิตสะดวกขึ้นง่ายๆ ครบจบทุกความต้องการเรื่องบ้าน

โฮมโปร เติมเต็มความสะดวก ครบจบเรื่องบ้าน ปล่อย 3 แอปพลิเคชันช่องทางใหม่ในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ เพื่อมอบความสะดวกสบาย และรวดเร็วให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแบบครบวงจร เช่น HomePro Application ครบครันสินค้าเรื่องบ้านชอปง่ายเพียงปลายนิ้ว พร้อมบริการสุดสะดวกมากมาย Home Card Application รวมทุกสิทธิพิเศษในแอปเดียว ทางเลือกใหม่ไม่ต้องพกบัตร แลกคะแนนรับส่วนลด เพลิดเพลินกับโปรโมชันดีๆ ได้ทุกวัน Home Service Application ดูแลอย่างมืออาชีพโดยช่างประจำบ้าน รับประกันคุณภาพ ไม่ทิ้งงาน งบไม่บานปลาย โหลดได้แล้ววันนี้ ผ่านระบบ iOS และ Android





บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือโฮมโปร

พร้อมให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง 3 แอป ได้พัฒนารูปแบบบริการจากพฤติกรรมการซื้อสินค้า และบริการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้า และบริการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง มีการใช้ชีวิต และทำกิจกรรมในบ้านมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจาก New Normal สู่การใช้ชีวิตแบบ Next Normalบริษัทฯ จึงได้พัฒนา Mobile Application 3 Application เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการเลือกซื้อสินค้า และบริการ ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัลที่มีความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะการชอปปิ้งสินค้าง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว แถมยังมอบสิทธิพิเศษทั้งด้านราคาและความคุ้มค่า ช่วยดูแลทุกปัญหาบ้านอย่างครอบคลุมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงความพร้อมในการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยตอบโจทย์ครบจบทุกความต้องการเรื่องบ้าน เพียงมี 3 แอปพลิเคชันจากโฮมโปรอยู่ในมือโดยแอปพลิเคชันทั้ง 3 แอปจะแยกฟังก์ชันการใช้งานการบริการต่างๆ ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกบริการที่ต้องการเรื่องบ้านแบบครบวงจร ผ่าน 3 แอป ได้แก่HomePro Application ตอบโจทย์ลูกค้าซื้อสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง และยังตอบทุกความต้องการด้วยการแบ่งหมวดหมู่สินค้าเกี่ยวกับบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนั่งเล่น รวมถึงหมวดหมู่อื่นๆ อย่างครบครัน พร้อมด้วยการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัย เช่น การจ่ายผ่านบัตรเครดิต QR Code อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง หรือเลือกผ่อนชำระสินค้ารายเดือนได้ตามความต้องการ มาพร้อมกับบริการจัดส่งสินค้าแบบมาตรฐานพร้อมติดตั้งจากทีมช่างคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีบริการ Same Day Delivery จัดส่งสินค้าให้ภายในวันอย่างรวดเร็ว หรือหากลูกค้าสะดวกรับสินค้าที่หน้าร้านสามารถใช้บริการ Click & Collect สั่งซื้อ และรับสินค้าที่หน้าร้านด้วยตัวเอง ภายในวัน และเวลาที่กำหนดได้Home Card Application เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกโฮมโปรการ์ด เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และโปรโมชันได้ง่ายกว่าเดิม ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนน การใช้คะแนนแลกส่วนลด และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตัวเองHome Service Application เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีโดยทีมช่างคุณภาพจากโฮมโปรรวมกว่า 1,922 ทีม ครอบคลุมพื้นที่บริการมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่ให้บริการเรื่องบ้านแบบครบวงจรมากกว่า 100 บริการ เช่น ล้างแอร์พร้อมอบโอโซน ช่างบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการปรับปรุงบ้าน ทาสี ปูกระเบื้อง ติดตั้งสินค้า มั่นใจช่างไม่ทิ้งงาน พร้อมรับประกันงานนานสูงสุด 365 วันโหลดเลย โฮมโปร แอปพลิเคชันทั้ง 3 แอป ผ่านระบบ iOS และ Android ให้ชีวิตคุณสะดวกขึ้นง่ายๆ ครบจบทุกเรื่องบ้าน พร้อมรับความพิเศษที่เหนือกว่า เพียงดาวน์โหลด และลงทะเบียนใช้งานทั้ง 3 แอป รับคูปองส่วนลดทันที 100 บาท/แอป รวม 300 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดชอปสินค้า และบริการที่โฮมโปร (ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)