Kubix เปิดจองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ พร้อมกันวันนี้

Kubix ดีเดย์เปิดจองซื้อ DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ พร้อมกันตั้งแต่ 23 พ.ค.นี้ ผ่านแอปฯ Kubix เท่านั้น เสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน ผ่านการจัดสรรแบบ First Come First Served “ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน” ชูจุดเด่นเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความคล้ายหุ้นกู้ ราคาไม่ผันผวนเพราะไม่มีตลาดรอง ได้สิทธิ์รับเงินต้นคืนเมื่อจบโครงการ พร้อมผลตอบแทนเริ่มต้น 2.99% ต่อปี และสิทธิประโยชน์มากมายที่หาซื้อไม่ได้นางสาวอภิญญา เรืองทวีคูณ Managing Director บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) บริษัทของธนาคารกสิกรไทยและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า Kubix พร้อมเปิดให้จองซื้อ “เดสทินี โทเคน” (DESTINY TOKEN) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 20 มิถุนายน นี้ ผ่าน ‘แอปพลิเคชัน Kubix’ เสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 16,087 โทเคน มูลค่ารวม 265,227,633 บาท ระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 2 ปี สามารถเลือกลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้ 3 ประเภท คือ 1.) I am Glad Token ราคา 5,559 บาทต่อโทเคน 2.) I am Delighted Token ราคา 155,559 บาทต่อโทเคน 3.) I am Happy Token ราคา 1,555,559 บาทต่อโทเคน ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่หาซื้อไม่ได้ เพื่อให้ตอบโจทย์ออเจ้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน กลุ่มแฟนภาพยนตร์ไทย และกลุ่มแฟนบุพเพสันนิวาสนางสาวอภิญญา กล่าวอีกว่า ผู้ถือ DESTINY TOKEN ทุกประเภท จะมีสิทธิได้รับเงินต้นคืนเมื่อจบโครงการ พร้อมผลตอบแทน 2.99% ต่อปี และมีโอกาสได้ผลตอบแทนพิเศษเพิ่มอีก 2.01% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น รวมเป็น 5% ต่อปี เมื่อภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได้ Box Office ทั่วประเทศตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีกำหนดเข้าฉาย 28 กรกฎาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ รวมทั้งจะยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่หาซื้อไม่ได้ โดยโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน (Whitepaper) ภายใต้การกำกับดูแลโดย ก.ล.ต.“ความน่าสนใจของ DESTINY TOKEN เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่ไม่มีความผันผวน โดย DESTINY TOKEN นี้จะไม่มีการนำไปซื้อขายในกระดานเทรด และผู้ลงทุนจะได้สิทธิ์รับเงินต้นคืนเมื่อจบโครงการ จึงตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการแหล่งพักเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ รวมถึงเป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน หรือหากใครที่ตั้งใจจะดูภาพยนตร์บุพเพฯ ๒ อยู่แล้ว ก็ยิ่งตอบโจทย์ เพราะเหมือนได้เติมเต็มประสบการณ์ร่วมสนับสนุนให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จ และยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายที่คุ้มค่าและหาซื้อไม่ได้” นางสาวอภิญญา กล่าวการเสนอขาย DESTINY TOKEN จะจัดสรรในรูปแบบซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน ตามลำดับการชำระเงินสำเร็จของผู้ลงทุนแต่ละราย (First come first served) ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อได้เลยผ่านระบบออนไลน์ ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องไปที่สาขาธนาคาร เพียงแค่1. เป็นคนไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2. มีบัญชีธนาคารกสิกรไทย และแอปฯ K PLUS3. เปิดใช้บริการ NDID ผ่าน K PLUS เรียบร้อย โดบสามารถดูวิธีการสมัครใช้บริการและยืนยันตัวตน NDID ได้ที่ https://www.kubix.co/how-to-use/verification-with-ndid/4. ลงทุนได้เลยผ่านแอปฯ Kubix โดยสามารถดาวน์โหลดและเปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง บนระบบ iOS และ Android ที่ https://bit.ly/3wH4LUD.