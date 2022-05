มาร์ก โมเบียสชี้ยังไม่ถึงเวลา“buy the dip” “พ่อรวยสอนลูก”คาดบิตคอยน์รูดแตะ$17K

นักลงทุนระดับตำนาน มาร์ก โมเบียส เตือนเทรดเดอร์อย่ารีบใช้กลยุทธ์ “buy the dip” คาดราคาบิตคอยน์ร่วงยาว ด้านโรเบิร์ต คิโยซากิ ผู้เขียน “พ่อรวยสอนลูก” เชื่อ BTC มีสิทธิ์ดิ่งถึง 17,000 ดอลลาร์โมเบียส ผู้ก่อตั้งโมเบียส แคปิตอล พาร์ตเนอร์ส เตือนเทรดเดอร์เรื่อง “buy the dip” หรือการช้อนซื้อคริปโตเมื่อราคาร่วงรุนแรงในระยะสั้น ระหว่างการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์เมื่อวันศุกร์ (13) รวมทั้งยังพูดถึงการคาดการณ์ราคาและแนวโน้มสำหรับบิตคอยน์Bitcoin.com รายงานว่า ก่อนตั้งบริษัทของตัวเอง โมเบียสเคยเป็นรองประธานบริหารเทมเพิลตัน อิเมิร์จจิ้ง มาร์เก็ต กรุ๊ป และบริหารพอร์ตในตลาดเกิดใหม่มูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์แม้ยอมรับว่า ก่อนหน้านี้เทรดเดอร์คริปโตบางรายประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์ “buy the dip” แต่โมเบียสย้ำว่า กลยุทธ์นี้จะไม่ได้ผลถ้าตลาดยังอยู่ในแนวโน้มขาลง สำหรับสถานการณ์ในขณะนี้ เขาเชื่อว่า ควรรอให้ราคาบิตคอยน์ (BTC) ร่วงแตะ 20,000 ดอลลาร์ เนื่องจากเมื่อถึงจุดนั้นราคาจะเด้งขึ้นก่อนไถลลงต่อโดยเป้าหมายต่อไปอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์คำเตือนลักษณะนี้เริ่มมีให้เห็นบนโซเชียลมีเดียมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากราคาเหรียญเทอร์รายูเอสดี (UST) และเทอร์รา (LUNA) ล่ม โดย UST นั้นหลุดออกจากการตรึงกับดอลลาร์และเทรดอยู่ที่ 0.11 ดอลลาร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ส่วน Luna เหลือไม่ถึง 1 เซ็นต์ปีเตอร์ ชิฟฟ์ นักลงทุนที่คลั่งไคล้ทองคำ ทวิตเมื่อวันพฤหัสฯ (12) ว่า เทอร์รา ลูนาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่อธิบายว่า ทำไมถึงไม่ควร buy the dipโมเบียสเป็นคนหนึ่งที่ไม่วางใจบิตคอยน์ โดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เขาเตือนว่า คริปโตอาจระเบิด และย้ำว่า เรื่องนี้เป็นความเสี่ยงที่บรรดาธนาคารกลางประเทศต่างๆ ควรให้ความสนใจเดือนถัดมา เขาแนะนำนักลงทุนไม่ให้มองว่า คริปโตเป็นเครื่องมือการลงทุน แต่ควรซื้อเก็งกำไรเล่นๆ เท่านั้นและกลับมาลงทุนจริงจังกับหุ้นแทนขณะเดียวกัน โรเบิร์ต คิโยซากิ ผู้เขียน “พ่อรวยสอนลูก” เชื่อว่า บิตคอยน์จะดิ่งถึง 17,000 ดอลลาร์ กระนั้น เขาเชื่อว่า คริปโตมูลค่าสูงสุดสกุลนี้ “จะชนะ” เพราะอเมริกาอยู่ภายใต้การนำทางของสามลูกคู่ตัวตลกพ่อรวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad) เป็นหนังสือที่คิโยซากิ แต่งร่วมกับชารอน เลชเตอร์ ที่ออกวางแผงในปี 1997 และติดอันดับเบสต์เซลเลอร์ของนิวยอร์กไทมส์กว่า 6 ปี หนังสือเล่มนี้มียอดขายกว่า 32 ล้านเล่ม โดยพิมพ์ออกมา 51 ภาษา และวางจำหน่ายในกว่า 109 ประเทศทั่วโลกวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมาที่ราคา BTC ลดลง 2% จากวันก่อนหน้าและ 20% ในรอบ 7 วันล่าสุด โดยเทรดอยู่ที่ราว 29,289 ดอลลาร์นั้น คิโยซากิทวิตว่า บิตคอยน์กำลังล่ม และเขากำลังรอให้ราคาหล่นทะลุ 20,000 ดอลลาร์ และทดสอบระดับต่ำสุดที่เขาเชื่อว่า อาจอยู่ที่ 17,000 ดอลลาร์จึงจะเริ่มช้อนซื้อทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม ผู้เขียนพ่อรวยสอนลูกบอกว่า เขาจะซื้อบิตคอยน์เพิ่มเมื่อราคารูดลงทดสอบแนวรับที่ 20,000 ดอลลาร์แม้ราคาบิตคอยน์ร่วง แต่คิโยซากิเชื่อว่า “BTC จะชนะ” เขาทวิตเมื่อวันพุธที่แล้ว (11) อธิบายว่า เนื่องจากตอนนี้อเมริกาอยู่ภายใต้การนำทางของสามลูกคู่ตัวตลก ได้แก่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน, เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลัง และเจอโรม พาวเวลล์ ประธานผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คิโยซากิแสดงความไม่ไว้วางใจคณะบริหารของไบเดน วอลล์สตรีท และเฟดเดือนที่แล้วนักเขียนชื่อดังผู้นี้บอกว่า เหตุการณ์ฟองสบู่แตกครั้งใหญ่ที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นและโจมตีว่า รัฐบาลอเมริกัน วอลล์สตรีท และเฟดคือ “หัวขโมย” อีกทั้งสำทับว่า ภาวะเงินเฟ้อพุ่งขึ้นรุนแรงและเศรษฐกิจตกต่ำกำลังเกิดขึ้นพร้อมแนะนำให้นักลงทุนซื้อทองคำ เงิน และบิตคอยน์เดือนมีนาคม คิโยซากิบอกว่าดอลลาร์กำลังจะระเบิด และโทษไบเดนเป็นตัวการทำให้เงินเฟ้อพุ่งเขายังแนะนำให้ซื้อทองคำ เงิน บิตคอยน์ อีเธอเรียม และโซลานาอย่างไรก็ตาม เขามองว่าแนวโน้มสำหรับคริปโตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ โดยเตือนว่าในที่สุดรัฐบาลจะยึดคริปโตทั้งหมดและผนวกเข้ากับคริปโตของรัฐ กระนั้น เขาทิ้งท้ายว่าสงครามยูเครนทำให้คริปโตกลายเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ปลอดภัยกว่าเงินเฟียตจอมปลอมของรัฐบาล