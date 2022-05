“โซดาสิงห์” ดึง 5 ครีเอเตอร์ NFT ประลองไอเดีย ดันขายตลาด NFT โลก

นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer - Brand บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาผ่านมา โซดาสิงห์ไม่หยุดนิ่งการขับเคลื่อนสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างความสนุก ความตื่นเต้นและสร้างสีสันใหม่กับผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา ภายใต้การดำเนินกลยุทธ์การตลาด Collaboration โดยร่วมกับวงการแฟชั่น ดนตรี ศิลปะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ “Singha Soda Battle of the Year Thailand” หนึ่งในแคมเปญที่โซดาสิงห์เคยจัดขึ้นมายาวนาน ที่เป็นการแข่งขันดนตรีฮิปฮอปที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย รวมถึงการจับมือกับมิสเตอร์การ์ตูน ศิลปินช่างสักระดับโลก ออกแบบฉลากลิมิเต็ด เอดิชัน สุดเท่ ไปจนถึงการร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นไทยดังไกลระดับอินเตอร์ "Dry Clean Only" ปล่อยเสื้อคอลเลกชันพิเศษขายทั่วโลก สร้างความแตกต่างให้ตลาดที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายล่าสุด โซดาสิงห์ย้ำผู้นำปรากฏการณ์ความซ่าต่อเนื่อง ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล เปิดตัวแคมเปญ "Singha Soda NFT Art Contest" ชวนทุกคนมาปลดปล่อยไอเดีย ปลุกความอาร์ต วาดลวดลายความซ่าแบบโซดาสิงห์ในสไตล์คุณ กับการสร้างผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัล เวทีการแข่งขันสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท โดยมีเหล่าบรรดาศิลปินตัวท็อป NFT ร่วมสร้างผลงาน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สมัคร ได้แก่ ปาล์ม Instinct (ปรียวิศว์ นิลจุลกะ) PUCK (ไตรภัค สุภวัฒนา) Sahred Toy (อารักษ์ อ่อนวิลัย) Jeff Aphisit (อภิสิทธิ์ หมื่นนาค) และ Jecks bkk (ธัชกร ศิรวัชรเดช) โดยผลงานที่ชนะจะนำมาขายบนแพลตฟอร์ม Opensea ของ “Singha Soda” ซึ่งแคมเปญการตลาดในครั้งนี้ ตอกย้ำการผู้นำในแง่ของการสร้างการรับรู้ (Perception) ในการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ที่ทำให้คนได้สนุก ตื่นเต้นมีส่วนร่วมกับแบรนด์ผ่านเทรนด์โลกแต่ละยุคสมัยธิติพร กล่าวร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัลผ่านแคมเปญภายใต้แนวคิด ดีไซน์จะต้องมีความแปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และไม่ลอกเลียนแบบงานอื่น สามารถตอบโจทย์ “ความซ่าแบบโซดาสิงห์ในสไตล์ของคุณ” พร้อมนำเสนอตัวตนของแบรนด์ "โซดาสิงห์" ออกมาได้อย่างชัดเจน โดยผลงานดีไซน์โลโก้ หรือขวดโซดาสิงห์ สามารถนำไปใช้ในชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ www.singhasodanftartcontest.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิ.ย.2565