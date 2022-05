สุดว้าววว!!! เมื่อ BMW ชวนศิลปินชื่อดังมาถ่ายรูปรถ The New BMW i7 ให้ออกมาในแบบล้ำ ๆ ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน

จับมือช่างภาพแฟชั่นแนวฟิวเจอริสติก (Futuristic) ชื่อดังของโลก ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะภาพถ่ายรถยนต์ภายใต้คอนเซ็ปต์สุนทรียภาพของการได้เห็นและสัมผัสอนาคต ถ่ายทอดภาพของรถยนต์ที่เราคุ้นเคย ให้ออกมาในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนิก ไนต์ กล่าวการร่วมงานกับ BMW เพื่อถ่ายทอดตัวตนของ The New BMW i7 ทำให้ นิก ไนต์ นึกย้อนกลับไปในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 เมื่อครั้งได้ร่วมงานกับ โยจิ ยามาโมโตะ ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น ในยุคนั้นไม่เคยมีใครเคยเห็นเสื้อผ้าสไตล์นี้มาก่อน สำหรับเขาแล้ว การจะถ่ายรูปออกมาให้ดี ช่างภาพต้องเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่จะนำเสนอนิก ไนต์ กล่าวเขาบอกด้วยว่าเป็นหนึ่งในช่างภาพแฟชั่นที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลที่สุดของโลก เขาฝากผลงานประดับวงการแฟชั่นเอาไว้มากมาย และเคยร่วมงานกับดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลก อาทิ โยจิ ยามาโมโตะ, จอห์น กัลลิอาโน และอเล็กซานเดอร์ แมคควีน และยังเคยเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอดังอย่าง “Pagan Poetry” ของบียอร์ก, “Born This Way” ของเลดี้กาก้า และ “Bound 2” ของคานเย เวสต์ ด้วยนิก ไนต์ เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ SHOWstudio.com และสนุกกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์งานที่ท้าทายนิยามความงามแบบเดิม ๆ โดยล่าสุด SHOWstudio ได้เข้าไปร่วมจัดงาน Metaverse Fashion Week เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่ง นิก ไนต์ พูดถึงเมตาเวิร์สอย่างชื่นชมว่า “เรากำลังก้าวสู่โลกที่เปิดความเป็นไปได้มากมาย ความรู้มหาศาลที่สามารถเข้าถึงได้ และช่องทางใหม่ ๆ ในการสื่อสารกับผู้คน ช่างน่าทึ่ง”#BMW #BMWTH #THEi7 #ThisisForwardism #สุนทรียภาพแห่งการขับขี่