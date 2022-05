ASICS SPORTSTYLE เปิดตัวคอลเลคชั่น ART IN MOTION สนีกเกอร์สุดพิเศษผ่านมุมมอง 3 ศิลปิน จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ASICS SPORTSTYLE (เอสิคซ์ สปอร์ตสไตล์) จัดงานเปิดตัวคอลเลคชั่น ART IN MOTION ที่ถือเป็นคอลเลคชั่นลิมิเต็ดเอดิชั่น โดยร่วมมือกับเหล่าศิลปินจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 3 ท่านมาร่วมดีไซน์สนีกเกอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ 3 โมเดลไอคอนิกของ ASICS SPORTSTYLE สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ศิลปะสามารถช่วยยกระดับจิตใจให้กับผู้คน พร้อมพบปะเหล่า ASICS Brand Advocate นำโดย คูเปอร์-ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา, บูม-รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์, ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร กันคำ, อินทัช-ภทรธร เฉลิมพรภักดี, เชน-ณัชพล ชีวะปัญญาโรจน์, เบียร์-รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์ และแอนน่า กลึคส์ โดยคอลเลคชั่น ART IN MOTION วางจำหน่ายแล้วที่ ASICS Store และทางออนไลน์ที่ ASICS.COMย้อนกลับไปในช่วงปี 2020 ช่วงแคมเปญเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปี ของโมเดลระดับตำนานอย่าง GEL-LYTE III ที่ ASICS ได้ร่วมมือกับเหล่าศิลปิน 30 ท่านทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มาดีไซน์และครีเอทลวดลายลงบนโมเดล GEL-LYTE III แคนวาสสีขาวล้วน ในครั้งนี้ ASICS SPORTSTYLE ได้กลับมาร่วมงานกับศิลปิน 3 ท่าน จาก 3 ประเทศ เพื่อมาออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายให้กับสนีกเกอร์ในคอลเลคชั่น ART IN MOTION สุดพิเศษสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคอลเลคชั่นนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของ ASICS SPORTSTYLE ที่จะยกระดับคอมมูนิตี้และวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์หรือวงการศิลปะทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โชว์ฝีมือ และจัดแสดงผลงานของพวกเขาGEL-1130™สำหรับสนีกเกอร์ GEL-1130™ สุดคลาสสิค มาพร้อมกับลายพรางที่คุณเคนจิ ไช (Kenji Chai) ศิลปินผู้ออกแบบสนีกเกอร์คู่นี้ให้มี “Chaigo” ในสีสันตามสไตล์ของเขา โดยคุณเคนจิได้ดีไซน์“Chaigo” คาแรคเตอร์สุนัขที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของเขา (Chaigo มาจากภาษาจีนแมนดารินที่มีความหมายว่า “สุนัขจรจัด”) เพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวของเขาเองเมื่ออยู่บนท้องถนนและคอยส่งพลังบวกให้กับผู้คนรายล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนผ่านงานศิลปะ เขาหวังว่าจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการไม่ย่อท้อและยอมแพ้ต่อการทำตามความฝันของทุกคนคุณเคนจิเกิดและเติบโตในเมืองซันดากัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองแห่งความเรียบง่าย ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ในตอนที่เขายังเด็ก เขามักจะใช้เวลาอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ อยู่กับการ์ตูนและหนังสือนิทาน จึงได้แรงบันดาลใจในการใช้คาแรคเตอร์สุดน่ารักและสดใสผ่านกราฟฟิตี้หรือการวาดภาพ-เขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมในแวดวงกราฟฟิตี้มากว่า 10 ปี รวมถึงยังได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกทั้ง Netflix, Tiger Beer, Uniqlo และ Volkswagen หรืออาจเรียกได้ว่าเขาได้สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในหลายเมืองทั่วโลกรวมไปถึงที่ประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลี จีน และไต้หวัน อีกทั้งก่อนหน้านี้เขาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กราฟฟิตี้ที่สูงที่สุดที่กัวลาลัมเปอร์และได้ถูกบันทึกลงใน Malaysia Book of Records อีกด้วยNOVABLAST™ด้วยแรงบันดาลใจจากปรัชญาโบราณของชาวจีนอย่าง “หยินหยาง” NOVABLAST™ คู่นี้ออกแบบโดยคุณโทบี้อาโตะ (Tobyato) ที่มากับดีไซน์สีดำ-ขาว มีกิมมิคสีชมพูและยังมีโลโก้ ASICS SPORTSTYLE แบบแผ่นแปะตีนตุ๊กแก (Velcro Patches) ที่สามารถสับเปลี่ยนได้อยู่บนลิ้นรองเท้า ความบาลานซ์สุดประณีตระหว่างสีดำ-สีขาวที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของสองสิ่งที่มีความแตกต่างกันแบบขั้วตรงข้ามได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีลายเสือเรียงรายเป็นแถวๆ อันแสนโดดเด่นบนอัปเปอร์ สื่อถึงความเชื่อจีนแบบดั้งเดิมเสมือนเป็นลมหายใจของเสือที่ทำให้เกิดลมไปทั่วโลก สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถลื่นไหลไปได้ทั่วโลกเช่นกันคุณโทบี้อาโตะ เป็นนักวาดภาพประกอบและศิลปินที่ถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านสิ่งต่างๆ ตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนังไปจนถึงการทำงานร่วมกันกับแบรนด์ต่างๆ ผลงานศิลปะของเขามีความโดดเด่นและได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายจีนแบบดั้งเดิมและยังดูมีความสนุกสนานที่สะท้อนทั้งตัวตนและที่มาที่ไปของเขา ในฐานะของคนที่รักในสตรีทคัลเจอร์ เขาได้มีโอกาสทำงานร่วมกับหลากหลายแบรนด์ทั้ง ASICS, G-SHOCK, Shake Shack และ Levi’s อีกด้วยJAPAN S™สนีกเกอร์ JAPAN S™ ที่สะท้อนถึงความงดงามของรองเท้าบาสเกตบอลในอดีต สนีกเกอร์คู่นี้จะมาช่วยยกระดับให้กับทุกการเคลื่อนไหวของคุณทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการผสมผสานลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์โดยคุณแอน ไอริณ อาริยะธนาพร ศิลปินผู้ออกแบบลวดลายให้กับสนีกเกอร์คู่นี้ที่ได้หยิบนำ Texture และเฉดสีหลากหลายมาใช้กับการดีไซน์เพื่อสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของวัสดุในการทำบาสเกตบอล จากการใช้หนังแบบดั้งเดิมที่มีความขรุขระ มี Texture มาสู่การใช้หนังแบบเรียบๆ อย่างในปัจจุบันและการเลือกใช้สีครีมเพื่อแสดงถึงคอร์ทในร่ม คุณแอนได้รังสรรค์ให้สนีกเกอร์ JAPAN S™ คู่นี้ให้ดูมีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นคุณแอน ไอริณ อาริยะธนาพร เป็นสถาปนิกและศิลปินชาวไทยที่มีใจรักในการวาดภาพและการออกแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง และกราฟิกดีไซน์ หนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากที่สุดของคุณแอนคือการสร้างสรรค์จิตรกรรมบนกำแพงร้าน Starbucks Reserve Chao Phraya Riverfront ที่กรุงเทพมหานคร และยังมีหนังสือ "Irin café illustration Sydney" ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักในการดื่มกาแฟและคาเฟ่ อีกทั้งคุณแอนยังเป็นเจ้าของสตูดิโอสำหรับงานศิลปะอันหลากหลายที่มีชื่อว่า “Ari Studio” โดยเป็นที่ที่เธอได้ใช้ทำงานวาดภาพและงานด้านการดีไซน์สถาปัตยกรรมนอกจากนี้ภายในงาน ASICS ยังได้นำเสนอเรื่องราวเบื้องหลังของคอลเลคชั่นสุดพิเศษนี้ ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามารับรู้ ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงสนีกเกอร์แต่ละคู่ในคอลเลคชั่นให้ได้รับชมอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้ร่วมพูดคุยกับคุณแอน ไอริณ อาริยะธนาพร หนึ่งในศิลปินผู้ออกแบบลวดลายบนสนีกเกอร์ชาวไทย รวมถึงยังมีกิจกรรม Workshop กับศิลปิน พร้อมกับให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ศิลปะสามารถช่วยยกระดับจิตใจให้กับผู้คนได้ และร่วมพบปะกับ 7 นักแสดงในฐานะ Brand Advocate จาก ASICS ได้แก่ คูเปอร์-ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา, บูม-รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์, ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร กันคำ, อินทัช-ภทรธร เฉลิมพรภักดี, เชน-ณัชพล ชีวะปัญญาโรจน์, เบียร์-รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์ และแอนน่า กลึคส์ ภายในงานคอลเลคชั่น ART IN MOTION วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ ASICS Store รวมถึงทางออนไลน์ที่ ASICS.COM และพิเศษสุดๆ สำหรับโมเดล JAPAN S™ มีวางจำหน่ายที่ Instagram: @irin19 ด้วยเช่นกันGEL-1130™ ราคา 4,700 บาทNOVABLAST™ ราคา 5,700 บาทJAPAN S™ ราคา 3,700 บาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASICS SPORTSTYLE ได้ที่:Website: ASICS.COMLINE Official: @ASICSTHFacebook: ASICS SPORTSTYLEInstagram: @ASICS_SPORTSTYLE_TH#ARTINMOTION #ASICSSPORTSTYLETH #LIVEUPLIFTED@ASICS_SPORTSTYLE_TH