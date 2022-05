“กรุงไทย” เปิดแนวคิด “ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน” ร่วม Money Expo 2022

เชิญพบกับที่สุดของข้อเสนอทางการเงิน ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 (Money Expo 2022) ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน : Empower Better Life for All Thais” ด้วยผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม มุ่งสร้างสมการสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจหลักของกรุงไทยที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนพร้อมนำคอนเซ็ปต์การสื่อสารใหม่เปิดตัวเป็นครั้งแรกภายในงานบนพื้นที่บูท 1,000 ตารางเมตร โดยนำเส้นสายจากธรรมชาติสร้างความพลิ้วไหวเสมือนนกที่ “สยายปีกบิน” ถ่ายทอดผ่านโครงสร้างสถาปัตยกรรมรูปทรงเรขาคณิตแบบสมมาตร ที่สื่อถึง “ความเท่าเทียม” ยึดโยงจนกลายเป็นหลังคารูปตัว X เปรียบเสมือนปีกนกขนาดใหญ่ที่โอบอุ้มชีวิตคนไทย ภายใต้สมการ X2G2X ที่มีจุดเริ่มต้นจากภาครัฐ เป็นเสมือนเสาหลักที่ธนาคารจะนำสมการตัวอื่นมาเชื่อมต่อ ผสานเข้ากับเส้นสายและโครงสร้างที่มีความสมดุลในทุกมิติ เชื่อมโยงและต่อยอดธุรกิจสร้างแรงเคลื่อนไหวพุ่งทะยานสู่อนาคตที่ดีขึ้นอย่างไม่รู้จบ สอดคล้องกับพันธกิจหลักของกรุงไทย ในการขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้สังคมเดินหน้าไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับบริการทางการเงินและโปรโมชันพิเศษภายในงานครอบคลุมทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อ SME ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-1% ต่อปี ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนระบบบำบัดของเสียของธุรกิจ ดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อ Robotic and Automation ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปีกรุงไทย NPA Birthday Sale ฉลองครบรอบ 56 ปี ธนาคาร พบกับทรัพย์สินพร้อมขายในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค ลดราคาสูงสุด 55% กว่า 2,200 รายการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน ให้กู้นานสูงสุด 40 ปี สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน เปลี่ยนหลักทรัพย์ให้เป็นเงินก้อนโตได้ง่ายๆ วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท กู้ได้นานสูงสุด 30 ปี สินเชื่อบ้านกรุงไทยและสินเชื่อ Home For Cash อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 2.77% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ธนาคารออกค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1%สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ ดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ Krungthai SME Smart Shop ร้านเล็กก็กู้ได้ แค่ใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุดหลักล้าน สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สำหรับผู้มีรายได้ประจำ แต่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร ให้กู้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องมีหลักประกัน กู้ได้นาน 5 ปี สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อสมาชิก กบข. วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้ สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อสมาชิก กบข. ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 6.47% ต่อปี ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารก็ยื่นกู้ได้ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท พิเศษสมัคร บัตรเดบิตกรุงไทย รับ 2 ต่อ ฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตร และส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเดบิต Krungthai FUN และบัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภท อร่อยฟิน อิ่มคุ้ม รับส่วนลดสูงสุด 150 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda พร้อมรับโค้ดส่วนลดสูงสุด 160 บาท เมื่อซื้อสินค้าผ่าน www.makroclick.com หรือแอปพลิเคชันแม็คโครนอกจากนี้ ภายในงานยังมีคาราวานตรวจสุขภาพกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และสิทธิพิเศษ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ซื้อประกันภัยกรุงไทยสุขภาพสุขใจ ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย รับบัตร Starbucks E-Coupon มูลค่า 150 บาท ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ของ บมจ.ทิพยประกันภัย เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ Mi Band 3 เปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ผ่าน Wealth me ของ Krungthai XSpring รับฟรี SWENSEN’S E-CARD มูลค่า 100 บาท และเมื่อลงทุนตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับฟรีกระเป๋า G2000 สมัครบัตรเครดิต KTC รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท