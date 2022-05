MONEY EXPO 2022 BANGKOK อัดแคมเปญอื้อ

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok แบงก์/นอนแบงก์/ประกัน/บล./บลจ. ขนทัพโปรโมชันแรงกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังโควิด-19 สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน เงินฝาก Step Up ดอกเบี้ยสูงสุด 10.90% สินเชื่อเอสเอ็มอี ดอกเบี้ย 2%/ปี กู้ได้สูงสุด 10 ล้านบาท ทรัพย์ NPA ทำเลเด่น ลดสูงสุด 60% ชำระเบี้ยประกัน รับฟรี! ทองคำแท่งหนัก 10 บาท และอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี









น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok ที่จัดขึ้นวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” โดยมีธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทโบรกเกอร์ทองคำ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้น ทอง กองทุน การลงทุนยุคใหม่ Digital Asset NFT DeFi Metaverse Cryptocurrency และผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Health & Wellness ดูแลสุขภาพยุคใหม่ เพื่อชีวิตที่สมดุลนอกจากนี้ ยังมีแคมเปญโปรโมชันพิเศษส่งท้ายปี โดยเฉพาะโปรโมชันที่เป็นไฮไลต์ของงานมหกรรมการเงิน Money Expo เช่น อัตราดอกเบี้ย 0% ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการลุ้นรางวัลชิงโชค และของแจกของแถมมากมาย“ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชันสุดพิเศษมามอบให้ลูกค้าประชาชในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น เงินฝาก Step up ดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 10.90% สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือน ทรัพย์ NPA ทำเลเด่น ส่วนลดสูงสุด 60% สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อบุคคล 9.99% นาน 1 ปี รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน ดอกเบี้ย เริ่มต้น 4.72% ต่อปี ชำระประกันชีวิต รับทองคำแท่งหนัก 10 บาท เป็นต้น”โดยสามารถทำธุรกรรมได้ทั้ง Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ที่ www.MoneyExpoOnline.com ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใดสามารถสมัครทำธุรกรรมได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน โดยมีการสัมมนาวันละหลายรอบ ตลอดการจัดงาน 4 วัน พร้อมรับชมได้ในรูปแบบ Live สด รับยุค New Normal ฟรี! ทางแฟนเพจ Money Expo, Money & Banking Channel และการเงินธนาคาร หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ "Run for health, Run for wealth รับมือเงินเฟ้อพุ่ง-ดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศ ด้วยตราสารหนี้" บสย. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ลงทุนเพื่อเกษียณกับ กอช. No risk, high return วางแผนซื้อบ้านอย่างชาญฉลาด KB J Capital บริษัทสินเชื่อรายใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ กับการเปิดตลาดในเมืองไทย บทบาทของเทคโนโลยี Blockchain กับอนาคตของระบบการชำระเงิน เจาะลึกการลงทุนคนรุ่นใหม่ ในยุคดิจิทัล อ่านเกมโลกคริปโตฯ เปิดเทคนิคลงทุนสู้ตลาดหมี ถอดรหัสลงทุนคริปโตฯ ครึ่งหลังปี 2022 how to เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลให้ปลอดภัย ในยุค Web 3.0 รูปแบบ Panel Discussion คัด 5 หุ้นแกร่งสู้ปีเสือดุ โลกการลงทุนยุคดิจิทัลและมุมมองในการคุ้มครองผู้ลงทุน รู้จัก DESTINY TOKEN เมื่อบุพเพสันนิวาสพาการลงทุนและภาพยนตร์มาเจอกัน ท้าวิกฤติ!! จังหวะเก็บ “หุ้นเด็ด & ดี” เข้าพอร์ต โอกาสธุรกิจไทยภายใต้โลกที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง Investing in Turbulent Time เป็นต้นรวมทั้งกิจกรรม Workshop เจาะลึก Crypto, Stock, DW, TFEX เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำด้านการลงทุนในแบบรู้ลึก รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้ โดย Bitkub และ Supertrader ซึ่งมีหัวข้อ Workshop ที่น่าสนใจ ได้แก่ Into NFT World : Tips & Trick ในการลงทุน NFT ที่คุณควรรู้ จากยุค Pop Culture สู่ยุค NFT Culture กำไรทุกสภาวะ โดยการเทรดหุ้นเป็นระบบ กำไรทุกสภาวะ ทำกำไรขาขึ้นและขาลงกับ Crypto Futures กำไรทุกสภาวะ ปั้นพอร์ตทะลุล้านในตลาดหุ้นไทย กำไรทุกสภาวะ THE BIG SHOT การทำกำไรใน Options กำไรทุกสภาวะ ปั้นพอร์ต 8,000% กำไรทุกสภาวะ ปั้นพอร์ต 10,000% ด้วย Futures & Crypto เป็นต้นนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม “ธุรกรรมนำโชค : Lucky Me Coins” สำหรับประชาชนที่สมัครทำธุรกรรมภายในงาน Money Expo 2022 Bangkok ที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สามารถร่วมกิจกรรมและสุ่มผู้โชคดีผ่านทาง Application Money Expo Plus ลุ้นรับรางวัลใหญ่ เช่น iPhone13 บัตรที่พัก Rest Detail Hua Hin เครื่องนวด บัตรชมภาพยนตร์ เป็นต้น และสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าดีแทคเท่านั้น รับโชคสองชั้นเมื่อทำธุรกรรมภายในงานครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับโชค 2 ต่อ ต่อที่ 1 ฟรี! กระเป๋า Bossini pouch ต่อที่ 2 รับเพิ่ม 1 ME Coins สำหรับลุ้นรางวัลใหญ่ใน “กิจกรรมธุรกรรมนำโชค Luck ME Coins และ 2.สามารถใช้ dtac reward coins รับสิทธิพิเศษเฉพาะภายในงาน โดยใช้ 500 Coins ในการแลกรับตุ๊กตาน้อง Happy Money และใช้ 50 Coins แลกคูปองส่วนลด มูลค่า 20 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดที่ร้านอาหารต่างๆ ภายในงานอีกด้วยทั้งนี้ ภายในงานยังได้เพิ่มมาตรการป้องกันและการบริการด้านสาธารณสุขด้วยการจัดงานในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างเข้มข้น จึงมั่นใจได้ว่าผู้ร่วมชมงานในครั้งนี้จะได้รับโปรโมชันที่ดีที่สุดภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างแน่นอนธนาคารออมสิน : เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109 วัน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) สูงสุด 10.90% สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 1.750% นาน 1 ปี สินเชื่อ SME อัตราดอกเบี้ย 2.99% นาน 2 ปีธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือน ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ประกันชีวิต สมัครและชำระเบี้ย 1 ล้านบาท รับทองคำ มูลค่า 50,000 บาทธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อเงินสดทันใจ อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 60% ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 100% ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR-0.75% เงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย 0.5375% ต่อปี ทรัพย์สินพร้อมขาย ลดราคาพิเศษรับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และฟรี ค่าสำรวจและประเมินหลักประกันธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย 1.88% ต่อปี ฟรี ค่าธรรมเนียม NPA Birthday Sale ลดราคาขายสูงสุด 55% ค่าโอนกรรมสิทธ์ผู้ซื้อจ่ายเพียง 1% ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปีแรก 0.5% สินเชื่ออเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ย 6.47% ต่อปี สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.72% ต่อปีธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อบ้าน/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน ดอกเบี้ย 4.33% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 3.99% สินเชื่อ SSME อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี 3 เดือนแรก บัตรกดเงินสด Speedy Loan อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นาน 1 ปี บัตรกดเงินสด Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : เงินฝาก หน่วยละ 1,000 บาท ลุ้นรางวัลใหญ่สูงสุด 1 ล้านบาท สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี ทรัพย์ NPA ผ่อนดาวน์ 0% ต่อปี นานสูงสุด 24 เดือนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) : สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ในปีแรก สินเชื่อเอ็กซิม Jump Start (EXIM Jump Start Credit) อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 3% ต่อปี ในปีแรก วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้าน สินเชื่อ EXIM BIZ Transformation Loan อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : เงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส (Speed D+) ดอกเบี้ย สูงสุด 1.60% ต่อปี ออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9% นาน 12 เดือน สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ย 2.49% วงเงินกู้ 2 ล้านบาทขึ้นไปธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : สินเชื่อ SMEs Re-Start ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อ 3 D ลงทุนต่อเนื่องไม่มีสะดุด ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปีบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต : ประกันภัย ชำระเบี้ย รับทองคำแท่งหนัก 10 บาท iPad Pro iPad Air (ตามยอดที่กำหนด)ทิพยประกันภัย : ประกันภัย รับส่วนลดเบี้ยสูงสุด 23% ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) : โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ Supply Chain วงเงิน 1,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกัน ฟรี 3 แรก บสย. SMEs เติมเต็มรายย่อย วงเงิน 8,000 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ค้ำประกัน ฟรี 3 แรกบริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด : บ้านและคอนโดฯ เริ่มต้น 0 บาท รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 300,000 บาท ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนบ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด : ตรวจเครดิตบูโร ฟรี! รู้ผลทันที