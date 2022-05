แบงก์กรุงเทพขนทัพร่วมมันนี่เอ็กซ์โป พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ‘บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล’ คนใหม่

เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพได้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 หรือ Money Expo 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยธนาคารกรุงเทพในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” พร้อมเดินเคียงข้างในการสร้างความมั่งคั่งในแบบที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกคน ในแนวคิด “Design Your Wealth for Well-being” สอดคล้องกับแนวคิดหลักของผู้จัดงาน Money Expo 2022 คือ Wealth to Wellness ที่นำเสนอความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยในปีนี้ธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับการเข้าถึงได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Post COVID โดยเฉพาะไฮไลต์สำคัญ การเปิดตัวบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล ชอปปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนโทรลได้ พร้อมเผยโฉมพรีเซ็นเตอร์ ‘กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์’ นักแสดงดาวรุ่งมาแรงเป็นครั้งแรกภายในงาน ซึ่งความพิเศษของ ‘บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล’ สามารถสมัครเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ ผ่านโมบายแบงกิ้ง และสำหรับลูกค้าที่สมัครจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 2,300 บาทสำหรับอีกหนึ่งไฮไลต์บริการด้านสินเชื่อ ธนาคารมีข้อเสนอพิเศษจากกลุ่ม Green Loan เช่น สินเชื่อบัวหลวงพูนผล คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR-0.75% ต่อปี สำหรับการกู้เงินเพื่อต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแบบรักษ์โลก (Green Financing) ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันลม หรือการออกแบบ Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันด้านผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่งคั่งที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้ตามความต้องการ โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำรวมถึงการวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ นำเสนอกองทุน SSF ใหม่ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม (B-INNOTECHSSF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม (B-ASIASSF) รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แฮปปี้ และบี ทูเกตเทอร์ แคร์ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติความต้องการ และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ยังคงเป็นหนึ่งจุดเด่นที่ธนาคารเตรียมมานำเสนอภายในงาน พร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่อัปเดตเพิ่มขึ้น และโปรโมชันสุดคุ้มเช่นกัน“การมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างชัดเจน และนับเป็นเรื่องดีที่วันนี้ทั้งลูกค้าและธนาคารเราต่างเป็นเหมือน “เพื่อนคู่คิด” ของกันและกัน ซึ่งกำลังจะก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันได้แล้ว ดังนั้น จึงเป็นจังหวะที่เราต้องมาใส่ใจกับสุขภาพทางการเงิน หรือ Financial Wellness มากขึ้น เพราะจะช่วยสร้างคุณภาพชีวติที่ดีได้แบบองค์รวม หรือ Well-being ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี สุขภาพอารมณ์ดี สุขภาพสังคมดี สุขภาพการศึกษาดี สุขภาพการงานดี สุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างให้เกิดความมั่งคั่งได้อย่างสมดุล ทั้งต่อตัวเราเอง รวมทั้งการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” นายทวีลาภ กล่าว