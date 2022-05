SC เปิดตามแผน บ้านแนวราบ 25 โครงการ ค่า 35,000 ล้านบาท ปล่อย 3 เรื่องสั้น มุ่งสู่แบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค

SC Asset ใส่เกียร์ลุยเปิดแนวราบใหม่ 25 โครงการ มูลค่ารวม 35,000 ล้านบาท เน้นพัฒนาโครงการบ้านในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท รักษาตำแหน่งผู้นำ โดยเฉพาะแบรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด และบางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ ชู “Design-Quality-Community : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” พร้อมปล่อยแคมเปญ ‘Your Story Your Bangkok Boulevard’ เรื่องสั้น 3 อารมณ์ ถ่ายทอดเรื่องจริงจากครอบครัวบางกอก บูเลอวาร์ด พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่แบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค

“โดยปีนี้เป็นปีที่บริษัทเปิดแนวราบสูงสุดถึง 25 โครงการใหม่ มูลค่า 35,000 ล้านบาท ซึ่ง 70% จะเป็นบ้านราคามากกว่า 10 ล้านบาท อีก 30% เป็นบ้านราคาน้อยกว่า 10 ล้านบาท ทั้งหมดถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด Human-Centric ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของผู้คนทุก generation” นายมงกุฎ กล่าว

ปล่อยเรื่องสั้น 3 อารมณ์ สื่อแบรนด์บ้านเดี่ยว

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ SC ผู้ส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง ที่มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ผู้นำบ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ภายใต้ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ‘SC Thriving for Good’ กล่าวถึงภาพรวมตลาดบ้านเดี่ยวว่า ไตรมาส 1 /2565 ที่ผ่านมา ยอดขายรวมบ้านเดี่ยวมีการเติบโตขึ้น 23% (yoy) โดยคาดว่าตลอดทั้งปี 2565 ตลาดบ้านเดี่ยวน่าจะเติบโตประมาณ 5% ทั้งนี้ กลุ่มบ้านระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท มียอดขายเติบโตมากถึง 49% ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตบ้านเดี่ยวของ SC Assetสำหรับกลุ่มบ้านระดับราคา 10-20 ล้านบาท แบรนด์ “บางกอก บูเลอวาร์ด” ปีนี้มีแผนเปิดตัว 11 โครงการ มูลค่า 15,000 ล้านบาท ซึ่งมีการเปิดพรีเซลส์ไปแล้ว 2 โครงการ มูลค่ารวม 2,750 ล้านบาท ได้แก่ โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-ศรีนครินทร์ และโครงการบางกอก บูเลอวาร์ด รามคำแหง-วงแหวน โดยทำยอดพรีเซลส์รวมประมาณ 400 ล้านบาทเตรียมทยอยเปิดโครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ติวานนท์-รังสิต รามอินทรา-วัชรพล พร้อมกับโครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ แจ้งวัฒนะ และประชาชื่น ภายในไตรมาส 2 นี้ ส่วนที่เหลืออีก 5 โครงการจะเปิดในครึ่งปีหลังสำหรับอยู่บนพื้นที่กว่า 43 ไร่ จำนวน 156 ยูนิต ราคา 10-16 ล้านบาท มีแบบบ้าน 4 แบบ มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 218-362 ตร.ม สำหรับส่วนกลางได้พัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ Milton Abbas Village หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ในเมือง Dorset ประเทศอังกฤษ ที่ได้นำกลิ่นอายเอาจุดเด่นมาใส่ใน Clubhouse & Main Park ด้วยการเอารูปทรงของ Form มาทำให้เป็นงานออกแบบที่ Contemporary มากขึ้นส่วนโครงการบางกอก บูเลอวาร์ด รามคำแหง-วงแหวน บนพื้นที่รวมกว่า 12 ไร่ จำนวน 42 ยูนิต ราคา 13-25 ล้านบาท มีแบบบ้าน 3 แบบ มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 235-370 ตร.ม. บรรยากาศการพักผ่อนในส่วนกลางได้แรงบันดาลใจจาก Vejle Denmark ให้ทัศนียภาพการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของแบบบ้านใน 2 โครงการ ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด LANAI SERIES ที่มีการสร้างสรรค์ “พื้นที่” ในร่ม semi-outdoor รองรับทุก Activity ที่ได้ทั้งความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการผู้อยู่อาศัย ภายในบ้านมีระบบ RueJai Air Quality Solutions, Smoke & Heat Detectors (การตรวจจับควันและความร้อนพร้อมแจ้งเตือน) แบบบ้านรองรับ EV Charger ทุกรุ่น พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยในตัวบ้าน ยังมีนวัตกรรมที่หลากหลายจาก RueJai Subscription & RueJai Home OS เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส Kid’s Room Co-working Space สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวด้านนายณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าสายงานการตลาด บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยวัตถุประสงค์ของการตอกย้ำแบรนด์บ้านหรูคุณภาพอันดับ 1 จึงได้สร้างสรรค์เรื่องสั้น 3 อารมณ์ ‘Your Story Your Bangkok Boulevard’ จาก 3 แรงบันดาลใจเรื่องจริงของสมาชิกครอบครัวบางกอก บูเลอวาร์ด ผ่านประสบการณ์ใน 3 แกนหลัก ได้แก่Design : งานออกแบบที่สวยงามและแตกต่างด้วยแรงบันดาลใจจากสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก เปลี่ยนให้การอยู่บ้านเป็นเหมือนการออกไปพักผ่อนตากอากาศในทุกๆ วัน จึงเป็นที่มาของเรื่องแรก Bourton on the Water บนความประทับใจของสถานที่รักแรกพบBourton on the Waterhttps://www.youtube.com/watch?v=clNoCPUeE7UQuality : งานสร้างและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน SC Asset ใส่ใจในมาตรฐานการก่อสร้าง และงานบริการในทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนจะได้มีชีวิตที่สะดวกสบายและไร้กังวล ถ่ายทอดเรื่องราว A Boy’s Dream แสดงความอบอุ่นและน่ารักของเด็กชายที่มาเลือกซื้อบ้านพร้อมกับคุณพ่อA Boy’s Dreamhttps://www.youtube.com/watch?v=wpuao2T6uq8&t=18sCommunity : สังคมที่ดี ปลอดภัย เพื่ออนาคตที่สดใสและมีความสุข เพราะสังคม SC Asset ล้วนเต็มไปด้วยมิตรภาพและการแบ่งปัน ตลอดจนเพื่อนบ้านคุณภาพและพื้นที่ส่วนกลางที่เหมาะสมที่จะทำให้สังคมเติบโตได้อย่างงดงามและยั่งยืน สู่เรื่องสุดท้าย Best Friends, Best Neighbourhood เรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน ที่มาเป็นทั้งเพื่อนรักและเพื่อนแท้Best Friends, Best Neighbourhoodhttps://www.youtube.com/watch?v=IDXO3ejQDVI“สำหรับช่วงเกือบ 5 เดือนแรกของปีนี้ บริษัททำยอดขายแนวราบรวมแล้ว 48% ของเป้าบริษัทฯ โดยได้ปิดการขายโครงการบ้านจำนวน 9 โครงการ มูลค่า 9,416 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในช่วง 8 เดือนที่เหลือของปี จะส่งผลให้ยอดขายและรายได้รวมปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายของแนวราบอยู่ที่ 14,500 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากโครงการเพื่อขายทั้งหมด 70 โครงการ มูลค่ากว่า 65,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 60 โครงการแนวราบ และ 10 โครงการแนวสูง” นายมงกุฎ กล่าว