กรุงศรีเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย จับมือ Danamon โอนเงินแบบเรียลไทม์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon) สถาบันการเงินชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย เปิดบริการโอนเงินระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียแบบเรียลไทม์ (Real-time International Transfer Service) สนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ และเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าในอาเซียนด้วยโซลูชันทางการเงินที่ไร้ขีดจำกัดบนช่องทางดิจิทัล โดยลูกค้าของธนาคารไม่ต้องเดินทางมาทำรายการที่สาขานางยิ่งลักษณ์ คงคาสัย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างกรุงศรี และ Danamon ซึ่งทั้ง 2 ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของ MUFG เป็นอีกหนึ่งก้าวในการขยายศักยภาพการให้บริการและเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งอาเซียนตามแผนธุรกิจระยะกลางของกรุงศรี โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยตรงของ 2 ธนาคารด้วยเทคโนโลยี Application Programming Interface หรือ API จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งคาดว่าความสะดวกที่เพิ่มขึ้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดธุรกรรมการค้าระหว่าง 2 ประเทศให้มากขึ้นด้วย ขณะเดียวกัน ความร่วมมือครั้งนี้ยังตอกย้ำจุดยืนของกรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมในการพัฒนาโซลูชันทางการเงินให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า”“การเชื่อมต่อ API ระหว่าง 2 ธนาคารทำให้เราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดในเรื่องของเวลาจากบริการโอนเงินในรูปแบบเดิม ด้วยการผสานความร่วมมือที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมโอนเงินได้โดยที่ปลายทางได้รับเงินในแบบเรียลไทม์ และในเฟสถัดไปจะสามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนให้ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ปัจจุบันบริการในเฟสแรกจะเป็นการโอนเงินขาเข้าจากอินโดนีเซียมายังบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่จะขยายบริการโอนเงินขาออกจากประเทศไทยไปยังอินโดนีเซียในเร็วๆ นี้” ยิ่งลักษณ์ กล่าวนายแอนดรูว์ สุฮันดีนาตา Head of Transaction Banking, Danamon กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครือข่ายของ MUFG เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการเชื่อมต่อและประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารพันธมิตรจะส่งเสริมให้ MUFG แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องสำคัญในบรรดาความร่วมมือทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การชำระเงินข้ามประเทศระหว่างกรุงศรีและ Danamon เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง API จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำธุรกรรมชำระเงินระหว่างธนาคารพันธมิตรให้มีความรวดเร็วขึ้น ดีขึ้น ในราคาที่ถูกลง ยกระดับประสบการณ์ให้ลูกค้าและเพิ่มปริมาณธุรกรรมระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยอีกด้วย”ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการชำระเงินระหว่างธนาคารพันธมิตรในเครือ MUFG (MUFG’s the peer-to-peer (P2P) settlement network) ซึ่งกรุงศรีได้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของ MUFG สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกซึ่งมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้การผสานความร่วมมือกับ Danamon ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงและเกิดผลเป็นโซลูชันทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และกรุงศรีเตรียมพร้อมในการพัฒนาความร่วมมือและทำงานร่วมกับธนาคารพันธมิตรในอาเซียนอย่างต่อเนื่องนายโนบูยะ คาวาซากิ Executive Officer, Managing Director และ Head of Global Commercial Banking Planning Division, MUFG กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายและให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ MUFG ขณะที่ธุรกิจในเอเชียเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างการเติบโตที่สำคัญตามแผนธุรกิจระยะกลางของ MUFG และเราตั้งใจที่จะดำเนินกลยุทธ์และริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตในอาเซียนโดยรวม MUFG ยังมุ่งมั่นให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ธนาคารอย่างเต็มที่ในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่สะดวกและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแค่ความร่วมมือในครั้งนี้เท่านั้น แต่ MUFG ยังมีโครงการความร่วมมืออีกมากมายระหว่างธนาคารพันธมิตร ซึ่งรวมทั้งกรุงศรีและ Danamon ที่จะเกิดขึ้น เพื่อมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายของ MUFG ในการเสริมสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิม”ก่อนหน้านี้ กรุงศรีประสบความสำเร็จในการส่งเสริมธุรกรรมการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยตรงผ่านเทคโนโลยี API กับ Hattha Bank Plc. ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศกัมพูชา