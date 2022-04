‘แสนสิริ’ เผยโฉม “YOUniform” พนง.ขายใหม่ เชิดชูตัวตนพนักงาน-เข้าถึงลูกค้า สะท้อน ‘YOU Are Made For Life’

‘แสนสิริ’ ผู้นำของวงการแบรนด์อสังหาฯ ไทย จับมือกับ ‘VVON SUGUNNASIL’ แบรนด์สูทเทเลอร์เมด และ Ready-to-Wear ชั้นนำ ร่วมออกแบบ “YOUniform” ของพนักงานขายแสนสิริ กับดีไซน์ 6 ลุคใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Genderless Collection’ สร้างสรรค์บนแพตเทิร์นหนุนความเสมอภาค อิสระทางเพศ สัดส่วนและรูปร่างที่แตกต่าง ตอกย้ำ Beauty Positivity อย่างเท่าเทียม พร้อมออกแบบเข็มกลัดติดหน้าอกจาก Recycling Material แสดงจุดยืนในการดูแลโลกอย่างยั่งยืน ตอกย้ำการให้ความสำคัญทุก ‘YOU’ รวมถึงพนักงานและลูกค้า ในการเป็นศูนย์กลางและแรงบันดาลใจของแสนสิริในการสร้างสิ่งดีๆ สะท้อนแบรนด์แคมเปญใหม่แห่งปี ‘YOU Are Made For Life’

"เดิมเราจะเปิดตัวช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนมาก่อน ซึ่งการเลือกสรรค์แบรนด์จะต้องตรงกับ DNA กับแสนสิริ ซึ่งเดิมแสนสิริจะเป็นแบรนด์พรีเมียม แต่ด้วยทิศทางการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มุ่งตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าในทุกเซกเมนต์ และมีโปรดักต์ในราคาที่เอื้อมถึงได้ เช่น กลุ่มคอนโดมิเนียมราคาล้านกว่าบาท เป็นต้น การปรับเปลี่ยนลุคของพนักงาน ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน ปัจจุบัน แสนสิริ มีพนักงานขาย 279 คน" น.ส.สมฤทัย กล่าว

Brand Manager, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่า หลังจากการเปิดตัวของแคมเปญการตลาด ‘YOU Are Made For Life’ ที่เข้ามาสร้างสีสันใหม่ให้วงการแบรนดิ้งและแวดวงอสังหาฯ ไทยแล้ว เราได้ทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อตอกย้ำความตั้งใจของเราในการให้ความสำคัญกับทุกความแตกต่างของทุก ‘YOU’ ที่ไม่ใช่เพียงแต่ลูกค้า แต่ยังรวมถึงพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และสังคมอย่างแท้จริงจึงเป็นที่มาที่แสนสิริจับมือกับ VVON SUGUNNASIL แบรนด์สูทเทเลอร์เมดและ Ready-to-Wear ชั้นนำของไทย ที่เป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่และได้รับการยอมรับทั้งในแง่ดีไซน์ที่พิถีพิถันและทันสมัย ออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน สร้างสรรค์ “YOUniform” ใน 6 ลุค ทั้งแบบ Formal และ Casual ภายใต้คอนเซ็ปต์ Genderless Collection ที่มีสไตล์การออกแบบเน้น Beauty Positivity ทั้งโครงสร้าง (Silhouette) วัสดุ (Material) และการตัดเย็บ (Pattern) ให้พนักงานขายของเราทุกคนที่ถือว่าเป็น YOU หนึ่งที่แสนสิริให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน อายุเท่าไหร่ หรือมีรูปร่างที่แตกต่าง ไม่อยู่ใน Beauty Standard เดิมๆ ให้รู้สึกมั่นใจพร้อมต้อนรับและดูแลลูกค้าทุกคนทุกกลุ่มได้อย่างทัดเทียม พร้อมย้ำจุดยืนในการดูแลโลกอย่างยั่งยืน โดยนำ Recycling Material แผ่นอะคริลิกเหลือใช้จากโครงการของแสนสิริมาออกแบบเข็มกลัดติดหน้าอกของ “YOUniform” ชุดยูนิฟอร์มใหม่ของพนักงานขายแสนสิริอีกด้วยสำหรับการสร้างสรรค์ “YOUniform” พนักงานขายแสนสิริได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้อินไซต์ของชุดที่เหมาะกับกิจกรรมการขายและเป็นมิตรกับลูกค้า ตลอดจนการได้ร่วมพัฒนาและปรับรูปแบบของชุดยูนิฟอร์มใหม่ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยมี 3 อินไซต์ที่น่าสนใจ ได้แก่ Body Positivity & Comfortability พนักงานขายมีความหลากหลายและความแตกต่างของในด้านรูปร่าง สีผิว เพศและวัย และต้องการชุดที่ช่วยเสริมและพรางรูปร่างให้ดูดีและมั่นใจ สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย Practicality พนักงานขายต้องการชุดยูนิฟอร์มที่เอื้อกับการใช้งานจริงและการเคลื่อนไหวร่างกายเนื่องจากในปีนี้ แสนสิริวางเป้าเปิดตัวทั้งหมด 46 โครงการ มูลค่า 50,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและคอนโดในทุกเซกเมนต์ ชุดยูนิฟอร์มใหม่จึงควรเอื้อกับการใช้งานแบบ Indoor และ Outdoor เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย และ Customer-friendly เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม พนักงานขายต้องการยูนิฟอร์มที่พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกคนในทุกเซกเมนต์ ยิ่งไปกว่านั้น ชุดยูนิฟอร์มใหม่จะต้องสะท้อนเอกลักษณ์ของแสนสิริได้อย่างลงตัว ตอกย้ำแนวคิดหลักของแบรนดิ้งแคมเปญใหม่ที่ให้ความสำคัญในทุกความเป็นตัวตน ตอกย้ำแนวคิด ‘YOU Centric’ ของแคมเปญ ‘YOU Are Made For Life’ด้านเจ้าของและผู้ก่อตั้งแบรนด์ VVON SUGUNNASIL กล่าวว่า “เราทำงานร่วมกับทีมแสนสิริอย่างใกล้ชิด เพื่อดีไซน์ ”YOUniform” ให้ตอบโจทย์การใช้งานของพนักงานและเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด โดยมีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากโครงสร้างและเส้นสายของงานสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยรายละเอียดที่ตอบโจทย์ในการใช้งาน มีความสวยงาม สบายตาและดูเคร่งขรึมในเวลาเดียวกัน สำหรับ Formal Look เราเลือกใช้โทนสีที่เน้นความดู Modern & Clean และเนื้อผ้าที่มีความ Slick, Smart และ Sharp ควบคู่กับโทนสีน้ำเงินเข้ม บนเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์น้ำหนักเบาที่มีสัมผัสกึ่งเงา ช่วยสร้างความรู้สึกสง่างามและโมเดิร์นในคราวเดียวกัน เราได้จับคู่กับเสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอนโทนสีฟ้าสด ทำให้ผู้สวมใส่ที่มีความเป็นสากลและน่าเชื่อถือและสำหรับ Casual Look เราเลือกใช้ผ้าในโทนสีเขียว ที่ให้ความรู้สึกสดชื่น สะท้อนถึงแรงบันดาลใจธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้า ขณะเดียวกัน ยังเป็นโทนสีของแบรนด์แสนสิริด้วยเช่นกัน ถ่ายทอดความรู้สึกผ่อนคลาย ถูกนำเสนอผ่านโวลุ่มของชุดที่มีความหลวม แต่ไม่ถึงกับ Oversized เป็นเพียงโครงชุดที่ช่วยขับเน้นความมรู้สึกห่อหุ้มร่างกายอย่างสบายและอบอุ่น“การจับมือกันระหว่าง 2 แบรนด์ชั้นนำในสายแฟชั่นและอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้ มาจากการที่แสนสิริ และ VVON SUGUNNASIL มีแนวคิดในเรื่องความงามที่หลากหลายตรงกัน เราจึงให้น้ำหนักกับ Body Positivity ในทั้ง 6 ลุคของ “YOUniform” ด้วยการออกแบบที่ช่วยเสริมและพรางรูปร่างให้ดูดีและมั่นใจสำหรับพนักงานทุกคนที่มีสัดส่วนแตกต่างไม่เหมือนกันและไม่ยึดติดกับ Beauty Standard เดิมๆ และเราได้เลือกโทนสีผ้าให้เข้ากับทุกเฉดสีผิวของพนักงาน และตรงตามสี Corporate Identity แบบทางการและไม่เป็นทางการของแสนสิริ ทำให้ “YOUniform” ชุดยูนิฟอร์มใหม่ของพนักงานขายแสนสิริ ได้ถูกออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจในรูปร่างที่หลากหลาย เหมาะสมกับการใช้งานจริง ทำให้แบรนด์เข้าถึงได้มากขึ้น เป็นมิตรกับลูกค้าและโลกของเรา” น.ส.สมฤทัย กล่าวเสริมสัมผัส ‘YOUniform’ ยูนิฟอร์มพนักงานขายแสนสิริ ภายใต้ ‘Genderless Collection’ที่มาจากความเข้าใจและเชิดชูความงามที่หลากหลายของ ‘YOU’ ได้แล้ววันนี้ ที่ทุก Sales Gallery ของแสนสิริ#YOUniform#SANSIRIxVVONSUGUNNASIL#YOUAreMadeForLife#Sansiri