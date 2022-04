ธนาคารไทยพาณิชย์แต่งตั้ง "กฤษณ์ จันทโนทก" นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 1 ส.ค.2565

กล่าวว่า “ภายหลังการประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ยานแม่ ที่มุ่งยกระดับสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคตามที่ได้วางไว้ คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีการพิจารณาปรับผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมติจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 แต่งตั้งคุณกฤษณ์ จันทโนทก ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารของคุณกฤษณ์ จะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้”“คุณกฤษณ์ เป็นผู้มีความเหมาะสมและมากด้วยประสบการณ์ คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงธุรกิจประกัน โดยก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ คุณกฤษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด และเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจตลอดมา คุณกฤษณ์ จะนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้งมาช่วยสานต่อแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ To Be A Better Bank ได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนให้ธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป” ดร.วิชิต กล่าวเสริม“และภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการใหม่นี้ คุณอาทิตย์ นันทวิทยา จะพ้นจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และยังคงดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ส่วนผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ 3 ท่าน ได้แก่ คุณสารัชต์ รัตนาภรณ์ คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ และดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งปัจจุบันผู้จัดการใหญ่ทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินไทยพาณิชย์ ได้แก่ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ตามลำดับ”“การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นภารกิจสำคัญในการนำพากลุ่มไทยพาณิชย์สร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่ให้มีขนาดที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการสร้างฐานลูกค้าในระบบให้ได้ 200 ล้านคน พร้อมทั้งนำพาธุรกิจของกลุ่มออกสู่ต่างประเทศ และการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก เพื่อยกระดับองค์กรสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค ที่สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียมและทันท่วงทีตามเป้าหมายที่ได้วางไว้” ดร.วิชิต กล่าวทิ้งท้าย