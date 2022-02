Zipmex เปิดตัว Zixel แพลตฟอร์ม NFT พร้อมนิทรรศการ Metaverse

พราว ลิ่มพงศ์พันธุ์ Chief Marketing Officer, Zipmex Group กล่าวว่า Zipmex เปิดตัวนิทรรศการ Metaverse ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "The Metaworld by Zixel" ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2565 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนทั่วไปได้เปิดโลก และเรียนรู้เกี่ยวกับ NFT เดินทางเข้าสู่โลก Metaverse ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น NFT Gallery ชมศิลปะ NFT และสัมผัสวัฒนธรรม Internet Culture พร้อมชมนวัตกรรมทางดิจิทัลจากเหล่าพาร์ตเนอร์หลากหลายอุตสาหกรรม พบกับ Metaverse Game Station เพื่อสำรวจและทำความรู้จักแพลตฟอร์ม Metaverse อย่าง Decentraland และแพลตฟอร์มของคนไทยอย่าง Brandverse และเยี่ยมชม NFT Factory ที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับทีมผู้สร้างอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงคนแรกของประเทศไทย Bangkok Naughty Boo ผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถสร้างอวาตาร์เสมือนจริงของตนเอง และบันทึกการเคลื่อนไหวผ่านเทคโนโลยีการจับภาพเคลื่อนไหว โดยจะถูกดิสเพลย์ในงาน และยังสามารถแปลงเป็น NFT ได้อีกด้วยทั้งนี้ การเปิดตัว The Metaworld by Zixel ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่าศิลปิน นักดนตรี ครีเอเตอร์ และแบรนด์ชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น GMM Grammy, Siam Piwat, Thai Airways, True Group, THE STANDARD และ SC Asset ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือการเป็นแรงผลักดันและยกระดับโลกดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย NFT ผ่านการร่วมมือเป็นพันธมิตร สร้างสรรค์ และผลิตคอลเลกชัน NFT รวมถึงการสนับสนุนด้านการสื่อสารความตั้งใจนี้ผ่านพันธมิตรอย่าง Bangkok Post และ Plan B อีกด้วยด้านปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ในฐานะผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ หรือ The Visionary ICON ที่ต้องการนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ให้ก้าวนำเทรนด์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยการร่วมมือกับพันธมิตรระดับแนวหน้าอย่าง Zipmex ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการด้านการลงทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ เป็นการต่อยอดจากวิสัยทัศน์ขององค์กร และพันธมิตรใน Global Ecosystem ความร่วมมือนี้เป็นการผสานศักยภาพที่โดดเด่นของทั้ง 2 บริษัท สร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values) เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าร่วมกัน นอกจากนี้ สยามพารากอน ซึ่งเป็น Global Destination ที่เป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลก และ Zipmex ก็เป็นสุดยอด Destination สำหรับเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ การให้ความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างสยามพิวรรธน์ และ Zipmex จึงเป็นการนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างตรงใจกับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความสนใจและไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมโยงทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันแบบคู่ขนาน นับเป็นเทรนด์สำคัญแห่งอนาคตที่น่าจับตา”Zixel by Zipmex จะเปิดตัวซีรีส์ด้านดนตรีกับ Getsunova ศิลปินระดับแนวหน้าจาก GMM Grammy พร้อมกันกับ NFT Mystery Box เปิดตัวอัลบั้มใหม่ชื่อว่า Thailander ที่มาพร้อมกับ NFT ที่มีชื่อเดียวกันกับอัลบั้มของพวกเขา ซึ่งคอลเลกชัน Thailander NFT จะเป็นงานศิลปะดิจิทัลที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจาก Pop Culture ไทย บอกเล่าเรื่องราวแบบเสียดสีและการล้อเลียนสิ่งของในชีวิตประจำวันที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งชาวไทยทุกคนรู้จัก ถูกคัดสรรมาอย่างดี และมีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 2,000 รายการในโลกเท่านั้น ให้ทุกคนได้ลองเสี่ยงโชคไปกับ Mystery Box ที่มีทั้งแบบ Basic แบบ Rare และแบบ Super Rare ให้สะสมจิพัฒน์ถิกาล ปาณิกบุตร Executive Vice President, Grammy Digital กล่าวนอกจากนี้ Getsunova จะเป็นศิลปินไทยกลุ่มแรกที่แสดงคอนเสิร์ตบน Metaverse ในงาน Zixel by Zipmex Launch Party ซึ่งจะถูกจัดขึ้นบน Decentraland ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย Getsunova และ Yeti Out ดีเจจากฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และลอนดอน พร้อมกิจกรรมมากมาย เช่น Zixel NFT gallery, NFT Badge Giveaway พร้อมของสมนาคุณสุด Exclusive จาก Getsunova และร่วมสนุกกับ NFT Scavenger Hunt ซึ่งสามารถเข้าร่วม Zixel by Zipmex Launch Party บน Decentraland ได้ที่ : https://zipmex.app/ueiUG