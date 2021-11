‘พฤกษา’ ชูแนวคิด ‘Tomorrow. Reimagined.’ จับมือ ‘เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป’ มอบประสบการณ์เหนือระดับแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

‘พฤกษา’ ผู้นำวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย ร่วมกับ ‘เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป’ ผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ มอบประสบการณ์ระดับ World Class ด้วยเอกสิทธิ์แห่งบริการเหนือระดับให้ลูกค้าระดับไฮเอนด์ของพฤกษา ชูแนวคิด Tomorrow Living, Beyond Luxury Experience

พฤกษา

Universal Design

‘เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป’

บางนา วิภาวดี และกาญจนาภิเษก ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่มีความเร่งรีบ ด้วยบริการครบวงจรจากทีมงานมากฝีมือซึ่งใส่ใจในทุกรายละเอียดด้วยประสบการณ์กว่าหลายสิบปี รวมถึงการใช้เทคนิคและอะไหล่แท้คุณภาพดีที่รับประกันจากทางเมอร์เซเดส-เบนซ์ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำอย่างพฤกษา เพื่อมอบสิทธิพิเศษแบบเหนือระดับให้กลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ของพฤกษาโดยเฉพาะ โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมองไปถึงการใช้ชีวิตในอนาคต เราจึงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนการใช้รถยนต์ระบบ Plug-in Hybrid ไปจนถึง Wall box หน่วยจัดเก็บพลังงานที่บ้าน จึงเป็นการขับเคลื่อนการเดินทางไปสู่ความยั่งยืน และเชื่อว่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทยที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าพฤกษาและเบนซ์อย่างสูงสุด

เดอะปาล์ม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดองค์กรกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจับมือกับเบนซ์ บีเคเค กรุ๊ปในครั้งนี้ว่า จากแนวคิด ‘Tomorrow. Reimagined.’ ของพฤกษาที่เชื่อว่าการมีบ้านเป็นการลงทุนทั้งชีวิต ไม่ใช่แค่เพื่อการใช้ชีวิตในวันนี้ แต่ต้องถูกคิดเพื่อชีวิตในวันพรุ่งนี้ด้วย ทำให้พฤกษาต้องการมอบบริบทใหม่แห่งการใช้ชีวิต ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านโดยที่ผ่านมาได้มีการผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้เห็นเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือกับแบรนด์ที่เป็นผู้นำในแต่ละวงการ เพื่อนำความเชี่ยวชาญของพันธมิตรเข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การคิดเพื่ออนาคตของพฤกษาให้ดียิ่งขึ้น เพราะบ้านแห่งอนาคตของพฤกษานั้นไม่เพียงแค่จะต้องมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีนวัตกรรมสอดคล้องกับการใช้ชีวิตเท่านั้น แต่ต้องผนวกเข้ากับการออกแบบที่เข้าใจทุกมิติของผู้อยู่อาศัยและรองรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเพื่อให้ทุกวินาทีที่อยู่ในบ้านเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด พร้อมทั้งยังคำนึงถึงความใส่ใจในด้านการสร้างความยั่งยืนเพื่อลูกหลานในอนาคตอีกด้วยสำหรับพฤกษา จึงไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบฟังก์ชันบ้านแบบที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยทุกเจเนอเรชันเท่านั้น แต่เป็นการคิดให้ไกลไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยที่ผ่านมา เรามีการนำนวัตกรรมแห่งอนาคตมาใช้เพื่อความยั่งยืน ทั้งการใช้โซลาร์เซลล์ในพื้นที่ส่วนกลาง และยังเล็งเห็นการประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาด จึงออกแบบโรงจอดรถ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสำหรับการติดตั้ง EV Chargerล่าสุด จึงได้ร่วมกับซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ ที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มอบบริบทใหม่แห่งการใช้ชีวิตภายใต้แนวคิด ‘Tomorrow Living, Beyond Luxury Experience’ ที่มองไปถึงอนาคต และจะตอบทุกโจทย์ความต้องการสำหรับกลุ่มลูกค้าของพฤกษาเพื่อครอบครองวิถีชีวิตเหนือความสมบูรณ์แบบระดับ World Class ด้วยเอกสิทธิ์พิเศษจากเบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป เพราะรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์เป็นอีกหนึ่งไอคอนของความสำเร็จในชีวิตและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน รองรับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ในอนาคต จึงสามารถเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของชีวิตสำหรับลูกค้าระดับไฮเอนด์ในโครงการเดอะปาล์ม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Tomorrow Living, Beyond Luxury Experience ได้เป็นอย่างดี การจับมือกับเบนซ์บีเคเคในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของพฤกษาที่ต้องการตอกย้ำแนวคิด ‘Tomorrow. Reimagined.’ จึงนำความแข็งแกร่งของ 2 องค์กรมาเสริมกันเพื่อส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่พิเศษขึ้นไปอีกขั้นด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป กล่าวว่า ทางเบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป ผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-benz) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 มุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์อันทันสมัย ควบคู่ไปกับการบริการหลังการขายที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้ง 3 มุมเมือง ได้แก่สำหรับสิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเบนซ์ในปัจจุบัน จะได้รับบริการฟรี ทั้งการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Service Assistance) บริการรับ-ส่งรถยนต์เข้าศูนย์บริการ บริการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสาร พร้อมทั้งส่วนลดค่าอะไหล่พิเศษสูงสุด 20% และรับฟรี! น้ำมันเครื่องจำนวน 2 ลิตร เมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้านกลุ่มลูกค้าเดอะปาล์มที่สนใจครอบครองเป็นเจ้าของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ จะได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อรถที่บีเคเค กรุ๊ป พร้อมรับบริการทดลองขับรถ Test Drive ที่บ้าน รับโปรโมชันพิเศษในรุ่น C Class, E Class, GLC รับดอกเบี้ย 0% นาน 6 ปี หรือส่วนลดพิเศษ และรถยนต์ไฮบริดทุกรุ่น แถมฟรี wall box สิทธิพิเศษเหล่านี้เป็นบริการที่มอบเฉพาะลูกค้าเดอะปาล์ม เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่า พร้อมเป็นต้นแบบด้านการบริการ และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย และก้าวล้ำไปอีกขั้น