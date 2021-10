ไฮยีน เปิดตัว ตู้รีฟิล “Hygiene Refill Station”

บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ ไฮยีน, วิกซอล วิซ, ไอวี่ แดนซ์ และโฟกัส เดินหน้าโปรเจค So in Green โดย ไอ.พี. วัน ยกระดับ การคิดเพื่อโลกไปอีกขั้น ตอกย้ำวิสัยทัศน์องค์กร ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืน ล่าสุด ได้เปิดตัว Hygiene Refill Station หรือ ตู้รีฟิล ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน อย่างเป็นทางการ ครั้งแรก โดยได้พาร์ทเนอร์สำคัญ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการเปิดให้บริการพื้นที่แรก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเมกา บางนา พร้อมเชิญชวนให้มาลองใช้บริการตู้ เพื่อช่วยกันลดขยะพลาสติกในครัวเรือน ตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการลดการใช้ขยะพลาสติกด้วยการใช้ซ้ำนายอุทัย ธเนศวรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไอ.พี.วัน เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการรับฟังเสียงของผู้บริโภค ซึ่งหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัทคือความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบรนด์ไฮยีน ถือเป็นเจ้าแรกในเอเชีย ที่ใช้วัตถุดิบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาผลิต น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 และแน่นอนว่าเราไม่คิดที่จะหยุดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนไทย และเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิมล่าสุด ไอ.พี.วัน ได้ดำเนินโปรเจค “Hygiene So in Green” โดยได้ยกระดับการคิดเพื่อโลก ขึ้นไปอีกขั้น จับมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง บิ๊กซี เปิดตัว Hygiene Refill Station โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกได้เป็นจำนวนมากในอนาคตโดยมีโปรเจคนำร่องพัฒนา ตู้รีฟิล Hygiene Refill Station เริ่มที่โรงงานผลิตของไอ.พี. วัน เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ใช้งาน ทางบริษัทได้มีการพัฒนาโมเดลตู้รีฟิลอย่างต่อเนื่องจนได้มาเป็น solution ล่าสุดที่ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อง่ายต่อการขยายโมเดลธุรกิจในวงกว้าง ซึ่งเป็นแผนงานที่สอดคล้องกับข้อมูลของ I.P. Life Lab แพลตฟอร์มที่รวบรวมปัญหาของคนไทย และพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม พบว่า ผู้เข้าร่วมโหวตกว่า 50% ให้ความสำคัญและมีความกังวลใจในเรื่องของขยะ เนื่องจากตัวเลขการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกที่กระจายตัวออกสู่ธรรมชาติ ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำและทางบก และปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคนายวิชัย เบญญาดิลก รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวเสริมว่า กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี มีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมมือกับ บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด เปิดตัว Hygiene Refill Station หรือตู้รีฟิลผลิตภัณฑ์ไฮยีน ถือเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้งโครงการเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย โดยเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยสร้างการรับรู้และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในระยะยาว การร่วมเป็นพันธมิตรกับทางบริษัท ไอ.พี.วัน ครั้งนี้ จึงถือเป็นการ แปลงวิสัยทัศน์ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น สะท้อนถึงความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะยาวเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ลดปริมาณขยะพลาสติก ที่เป็นสาเหตุของวิกฤตการณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน.