SC Asset มอบเงิน 1 ล้าน ส่งต่อความยาวเส้นด้าย ในโครงการ ‘Home with Hope’

‘Home with Hope’

โดย น.ส.โฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กร ส่งมอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาทตามเป้าหมาย พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่ง แก่ นายคริส โปตระนันท์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม "เส้นด้าย" ณ ศูนย์เส้นด้ายกระจายเส้น ซอยพหลโยธิน 11 โดยเงินทั้งหมดนี้มาจากรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากโครงการ ‘Home with Hope’ ร่วมกับเงินสมทบจากบริษัทอีกส่วนหนึ่ง เพื่อต่อความยาวเส้นด้ายและนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ขาดโอกาสให้ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการดูแลสังคมและชุมชนโครงการจัดทำแผ่นเสียงเพลง Home (with Hope) Limited Edition บทเพลงประกอบโฆษณา Home is Everything เรียบเรียงใหม่โดยบอย โกสิยพงษ์ เจ้าของเพลง จำนวน 300 แผ่น เพื่อจำหน่าย พร้อมกับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ และได้คัดเลือกแผ่นเสียงเลขสวยบรรจุในกล่องหนังออกแบบพิเศษเพื่อประมูล 10 ชุด ผ่าน 5 ศิลปินผู้รักแผ่นเสียง และ 5 ร้านขายแผ่นเสียง เช่น ศิลปินวง Pause เป้ อารักษ์ วง Blackbeans หนึ่ง อภิวัฒน์ วง ETC และศิลปิน Scrubb อีกทั้งร้านจำหน่ายแผ่นเสียงชื่อดังอย่าง ร้านแผ่นเสียง ประดิพัทธ์ ซอย 19 ร้าน Coconut Records-BKK ร้าน Earthtone ร้าน Trackaddictrecord sukumvit69 และร้าน We love turntableที่สำคัญ SC Asset ขอขอบคุณผู้ปันน้ำใจ รวมถึงผู้ร่วมประมูลทุกท่าน รวมไปถึงดาราและอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายท่านที่ร่วมเป็นกระบอกเสียงและช่องทางประชาสัมพันธ์ นับเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ร่วมเสริมสร้างกำลังใจให้สังคมร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างอบอุ่น ทำให้โครงการ ‘Home with Hope’ ประสบความสำเร็จในที่สุด