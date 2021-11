พฤกษา เปิดพรีเซล'บ้านพฤกษา'ดีไซน์ใหม่5ทำเล เขย่าตลาดทาวน์โฮมQ4 รับดีมานด์ย่านชานเมือง

พฤกษา เปิดพรีเซล'บ้านพฤกษา'ดีไซน์ใหม่ 5 ทำเล ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าบ้านหลังแรก รวมมูลค่าโครงการ 4,900 ล้านบาท เขย่าตลาดทาวน์โฮมไตรมาส 4 รับดีมานด์ย่านชานเมือง

บ้านพฤกษา ติวานนท์-รังสิต , บ้านพฤกษา สุขุมวิท-บางปู , บ้านพฤกษา สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ ,บ้านพฤกษา พหลโยธิน-นวนคร และ บ้านพฤกษา รังสิต-อเวนิว (คลองสาม) มูลค่ารวมทั้ง 5 โครงการ 4,900 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดทาวน์โฮมในทำเลย่านชานเมืองว่า มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของโครงการระบบขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นทางด่วน โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ทำให้การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีการขยายตัวของสิ่งอำนวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ ๆ ในแถบชานเมือง ทำให้ลูกค้ามีความต้องการที่อยู่อาศัยมากในย่านชานเมืองยิ่งขึ้นโดยในไตรมาส 4/2564 นี้ พฤกษา จะเปิดพรีเซลบ้านพฤกษาซีรีส์ใหม่ Modern Tropical จำนวน 5 โครงการ 5 ทำเลศักยภาพ เพื่อรองรับดีมานด์ ได้แก่โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการรีแบรนด์ “บ้านพฤกษา” พร้อมปรับดีไซน์ให้ทันสมัย ฟังก์ชั่นและพื้นที่ใช้สอยใหม่ที่ลงตัวยิ่งขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "บ้านหลังเเรก เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” (First home, better life) ตอบโจทย์ความเป็นบ้านหลังแรกที่ดีที่สุดของคนไทย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างของทาวน์โฮมแบรนด์บ้านพฤกษาที่มีความเชี่ยวช าญและเป็นเจ้าตลาดมาอย่างยาวนานกว่า 28 ปีสำหรับบ้านพฤกษาที่จะเปิดขาย 5 ทำเล จะเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้นซีรีส์ใหม่สไตล์ Modern Tropical ที่นำเอาธรรมชาติ มาผสานกับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ที่แตกต่าง ให้ทุกส่วนของบ้านตอบรับการใช้ชีวิตได้จริง เป็นบ้านที่ทุกคนอยู่สบาย มีความเรียบง่าย ดูร่มรื่น ซึ่งเหมาะสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน และยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของผู้อาศัย โดยออกแบบให้ตัวบ้านสามารถระบายความร้อน มีช่องระบายอากาศ ช่องรับแสง หน้าต่างและประตูบานใหญ่ การวางผังบ้านเพื่อหลบทิศทางของแดดรับลมได้มากขึ้น พื้นที่ส่วนกลางแบบ Universal Design รองรับการใช้งานทุกช่วงอายุ พร้อมสวนส่วนกลางร่มรื่นสไตล์ทรอปิคอล ลานกีฬาสำหรับคนรักสุขภาพ ใส่ใจ...ทุกรายละเอียด แม้กระทั่งการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในแบบ Non Toxic การออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ทั้งในวันนี้และในอนาคตข้างหน้าสำหรับ 5 ทำเลที่จะเปิดขาย ได้แก่-บ้านพฤกษา ติวานนท์-รังสิต 3 ห้องนอน 1 ห้องอิสระ พื้นที่ใช้สอย 110 ตร.ม. ขนาดที่ดินเริ่มต้น 17.4 ตร.ว. ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง ทางด่วนนิคมบางกระดี เพียง10 นาที เชื่อมต่อ 4 เส้นทาง ถนนสาย 345 , ปากเกร็ด ติวานนท์ , ถนนพหลโยธิน , ถนนวิภาวดี (10 นาที) ราคาเริ่มต้น 1.75 ล้านบาท เปิดพรีเซล 20-21 พ.ย. 64 พิเศษ จอง 30 ท่านแรก รับฟรีแอร์ ฟรีทุกค่าใช้จ่าย-บ้านพฤกษา สุขุมวิท-บางปู 3 ห้องนอน 1 ห้องอิสระ พื้นที่ใช้สอย 110 ตร.ม. ขนาดที่ดินเริ่มต้น 17.4 ตร.ว. ติดถนนสุขุมวิทติดรถไฟฟ้าสายสีเขียว เชื่อมต่อ 6 เส้นทาง ถนนสุขุมวิท สายเก่า, ถนนตำหรุ , ถนนบางนา , ถนนเทพารักษ์ , ถนนกิ่งแก้ว – ถนนศรีนครินทร์ , ถนนแพรกษา ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท เปิดพรีเซล 20-21 พ.ย. 64 พิเศษ จอง 30 ท่านแรก รับฟรีแอร์ ฟรีทุกค่าใช้จ่าย-บ้านพฤกษา สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ พื้นที่ใช้สอย 102 - 225 ตร.ม. ขนาดที่ดินเริ่มต้น 16.1 ตร.ว. ใกล้แหล่งชุมชน ราคาเริ่มต้น 1.65 ล้านบาท เปิดพรีเซล 13-14 พ.ย. 64-บ้านพฤกษา พหลโยธิน-นวนคร 3 ห้องนอน 1 ห้องอิสระ พื้นที่ใช้สอย 110 ตร.ม. ขนาดที่ดินเริ่มต้น 17.4 ตร.ว. ติดถนนพหลโยธิน ทำเลใจกลางใกล้ 4 นิคมใหญ่ นวนคร บางปะอิน ไฮเทค โรจนะ ใกล้ทางด่วนปากเกร็ด ใกล้วงแหวนฯ ใกล้ดอนเมืองโทลเวย์ ราคาเริ่มต้น 1.69 ล้านบาท เปิดพรีเซล 27-28 พ.ย. 64 จอง 30 ท่านแรก รับฟรีแอร์ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายและ บ้านพฤกษา รังสิต-อเวนิว (คลองสาม) 3 ห้องนอน 1 ห้องอิสระ 2 จอด พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม. ขนาดที่ดินเริ่มต้น 18.7 ตร.ว. ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงและสีเขียว ใกล้โทลล์เวย์ เชื่อมต่อ 5 เส้นทาง ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาดี ถนนดอนเมือง ถนนบางเขน ถนนลาดพร้า ราคาเริ่มต้น 1.75 ล้านบาท เปิดพรีเซล 27-28 พ.ย. 64 จอง 30 ท่านแรก รับฟรีแอร์ ฟรีทุกค่าใช้จ่าย.