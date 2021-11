SSP ทุ่ม 170 ล้าน ซื้อหุ้นพีพี NOVA 9.64%

"เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น" ทุ่ม 170,050,500 บาท ซื้อหุ้นพีพี NOVA จำนวน 16,430,000 หุ้น หรือ 64 % จับมือร่วมเป็นพันธมิตรเดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทน ผู้บริหารเผยการลงทุนนี้มีโอกาสการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในทุกรูปแบบร่วมกันในอนาคต





นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ของบริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOVA จำนวน 16,430,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.64% ของหุ้นทั้งหมดในราคาหุ้นละ 10.35 บาท มีมูลค่ารวม 170,050,500 บาท ซึ่ง NOVA เป็นบริษัทที่มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย แบ่งเป็นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (กำลังการผลิต 44.85 MW) ในสัดส่วน 26.25% และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (กำลังการผลิต 7.825 MW) ในสัดส่วน 100% โดยเชื่อมั่นว่าการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจพลังงานทดแทน ผ่านการถือสิทธิในการเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 25% (First Right to match) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ NOVA จะได้มาในอนาคต ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาโครงการร่วมกันในการเข้าไปลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการในประเทศที่อยู่ในเขตภูมิภาคอาเซียน"การเข้าไปลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ SSP มีพันธมิตรช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจพลังงาน และพร้อมที่จะพัฒนาโครงการใหม่ร่วมกันในทุกรูปแบบในต่างประเทศ ดังนั้น น่าจะสนับสนุนการเติบโตของ SSP ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการมีกำลังการผลิตไฟฟ้าแตะระดับ 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567"ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 บริษัทฯ มั่นใจว่าผลงานจะยังเติบโตได้ดี และสนับสนุนให้ภาพรวมทั้งปีเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากปัจจุบันทยอยรับรู้รายได้จากจากโครงการโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ระดับ 215.2 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถทำได้ดีกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วความเคลื่อนไหวล่าสุด SSP ได้จำหน่ายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกำลังการติดตั้ง 48 เมกะวัตต์ เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุน Troung Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company (TTTV) บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity และสัญญาก่อสร้าง (EPC Contract) กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ขณะที่บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เวียดนามในเฟส 2 ขนาดกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานลม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนทำการศึกษาและเตรียมพัฒนาโครงการต่อไป