ทีทีบี บิสสิเนสวัน คว้ารางวัลเวที The Asian Banker

ทีทีบี บิสสิเนสวัน (ttb business one) ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ คว้ารางวัล Best Digital Transformation Implementation in Thailand ประเภท Financial Technology & Innovation Awards in Thailand จากเวที The Asian Banker Thailand Awards 2021 นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย โดยป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล ซึ่งรางวัลนี้เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นเลิศด้านการออกแบบระบบดิจิทัล ที่ตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการทางการเงินให้กับลูกค้าธุรกิจ ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของลูกค้าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และต่อยอดไปสู่การเติบโตของลูกค้าธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปทีเอ็มบีธนชาต ได้พัฒนา ttb business one อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ที่ผ่านการออกแบบจากความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานลูกค้าได้อย่างแท้จริง ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้งานง่าย เป็นระบบเดียวที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง financial solutions ของธนาคาร และ non-financial solutions อื่น ๆ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบ HR Management, CRM หรือระบบอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารธุรกิจได้จากที่เดียวด้วย 3 หัวใจหลัก-ONE Platform เข้าถึงทุกบริการจากทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ทำได้ทุกธุรกรรม ซื้อ ขาย รับ จ่าย ครบ จบในระบบเดียว ทุกที่ ทุกเวลา-ONE to Control ทำทุกธุรกรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ควบคุมธุรกิจได้จากที่เดียว-ONE to Command บริหารจัดการได้ในระบบเดียว เห็นข้อมูลทั้งหมด พร้อมสั่งงาน มองเห็นภาพรวมและข้อมูลสรุปทางการเงินภายในบริษัท