ทีทีบี ออลล์ฟรีเผยยอดใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตโต 25% รุกเพิ่มสิทธิประโยชน์เอาใจนักชอป

เปิดเผยว่า จากพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าในปัจจุบันที่ปรับตัวไปใช้จ่ายออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก ธนาคารจึงได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบัญชี ttb all free ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในด้านของการใช้ออนไลน์ได้อย่างครอบคลุมในทุกๆ การใช้จ่าย เพื่อตอกย้ำจุดเด่นของ ttb all free ที่ให้ฟรีค่าธรรมเนียมพร้อมสร้างโซลูชันใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายของลูกค้าให้มีความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ลูกค้าสมัครบัญชี ttb all free จนกลายเป็นบัญชีหลักเพื่อการใช้จ่ายของลูกค้าต่อไปทั้งนี้ พบว่ายอดการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต ttb all free รวมทั้งบัตรเดบิต ttb all free digital ในไตรมาส 3 ปี 2564 ได้เติบโตขึ้น 25% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี และเติบโตถึง 97% เมื่อเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความสำเร็จจากการนำเสนอโซลูชันที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ เข้าใจพฤติกรรมและตรงกับความต้องการของลูกค้าที่หันมาใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์มากขึ้นพร้อมกันนั้น ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ธนาคารได้ออกแคมเปญ ttb all free go online ที่เมื่อลูกค้าใช้จ่ายผ่าน ttb all free บนแอปพลิเคชันออนไลน์ชอปปิ้ง เช่น Shopee และ Lazada รวมไปถึงแอปพลิเคชันฟูด เดลิเวอรี เช่น LINE MAN และ Grab Food ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ “ลด” รับโค้ดส่วนลดพิเศษ “ฟรี” ประกันชอปออนไลน์ และ “คืน” 1% ของยอดชอปออนไลน์เป็นคะแนน wow (1 wow = 1 บาท) โดยพบว่ามีลูกค้าที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต ttb all free มากถึง 50% ได้รับสิทธิรับคะแนน wow คืน 1% เพื่อนำคะแนน wow กลับมาใช้แทนเงินสดต่อได้อีก นับเป็นการต่อยอดความคุ้มค่าที่ทุกการใช้จ่ายช่วยลูกค้าประหยัดได้มากกว่าเดิม และปัจจุบันพบว่ามีลูกค้าออกบัตรเดบิต ttb all free digital เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 สูงถึง 86%นอกจากนี้ บัญชี ttb all free ยังมอบสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองอุบัติเหตุแบบฟรีๆ เพียงแค่คงเงินไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาททุกวัน ก็ได้ประกันอุบัติเหตุโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ได้รับฟรีค่ารักษาอุบัติเหตุ สูงสุด 3,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน รวมทั้งฟรีความคุ้มครองชีวิต 20 เท่าของเงินฝาก สูงสุด 3 ล้านบาท เหมือนลูกค้ามีสวัสดิการฟรีๆ ติดตัว ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ คิดเป็น 40% ของลูกค้า ttb all free ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าให้การตอบรับแคมเปญนี้เป็นอย่างดี และตอกย้ำว่า ttb all free เป็นผู้นำแนวทางการส่งมอบความฟรีให้ลูกค้าและมุ่งช่วยเหลือลูกค้าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้จริงๆ“ธนาคารเข้าใจในทุกปัญหาทางการเงินของลูกค้าที่ต้องเผชิญจากผลกระทบของสถานการณ์รุมเร้าหลายด้าน ลูกค้ามีความจำเป็นต้องคิดเรื่องการใช้จ่ายให้รอบคอบมากขึ้น ทีเอ็มบีธนชาตจึงอยากเป็นทางเลือกให้ลูกค้าคลายความกังวลลง โดยช่วยเพิ่มมูลค่าเงินฝากหรือเงินออมที่มีอยู่ในบัญชีให้สามารถนำมาใช้จับจ่ายสินค้าแล้วได้เงินคืนกลับมา รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอด้วยการให้ความคุ้มครองแบบฟรีๆ ซึ่งเราจึงคาดหวังและขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาเป็นครอบครัวทีทีบี ออลล์ ฟรี เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายผ่านโซลูชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นต่อไป” น.ส.นันทพร กล่าวสรุป