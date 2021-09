ศุภาลัยนำ“บ้านที่ดี”ส่งตรงถึงคนรุ่นใหม่ ผ่านPODCAST ประเดิมTopic กับดร.ประทีป ตั้งมติธรรม วันที่2ต.ค.นี้

“บ้านที่ดี”

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นี้ คอยติดตามกันไว้ให้ดีจะมาพูดคุยสารพันเรื่องกันแบบสบายๆ ผ่านช่อง PODCAST ยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ Mission to the Moon ประเดิมตอนแรก “ฮวงจุ้ย ภูมิ (อากาศ + ประเทศ) กับ (วิทยา) ศาสตร์แห่งการเลือกบ้าน” โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย กูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย เจ้าของแนวคิดสร้างสรรค์และสถาปนิกแถวหน้าผู้ออกแบบโครงการและแบบบ้านกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ จะมาเผยเคล็ดลับ วิถีแห่งความสุข ในการอยู่อาศัย ผ่านศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยตามตำราจีนที่มีมายาวนานกว่า 2000 ปีเจาะลึก และ แนะนำการเลือกบ้าน ทำเล รวมไปถึงการปรับปรุงบ้านตามหลักฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์ ผ่านการคิดวิเคราะห์ของสถาปนิกมืออาชีพ ที่ใครๆก็สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มความสุข และความสะดวกสบายให้กับเจ้าของบ้านได้ และบทบาทสำคัญของเทคโนโลยี จะส่งผลต่อแนวคิดเรื่องฮวงจุ้ยกับวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไรต้องติดตาม สตรีมมิ่งพร้อมกันในทุกช่องทาง PODCAST ทั้ง Soundcloud Spotify Podbean และ Apple Podcast และรวมทั้งโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter และ YouTube ของ Mission to the Moon บอกเลยว่าคนรักบ้านห้ามพลาด