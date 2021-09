ศุภาลัยเจาะตลาดแนวราบโซนอีอีซีต่อเนื่อง เปิดตัว “วิลล์ พัทยา-มอเตอร์เวย์” เริ่ม 2.79 ล้านบาท

บมจ.ศุภาลัย กางแผนรุกตลาดอสังหาฯ แนวราบโซนอีอีซีต่อเนื่อง เตรียมเปิดโครงการใหม่ล่าสุด “ศุภาลัย วิลล์ พัทยา-มอเตอร์เวย์” พบกับหลากหลายแบบบ้าน บนทำเลคุณภาพใจกลางเมืองชลบุรี เดินทางสะดวกเพียง 2 นาที เชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ ราคาพิเศษเริ่ม 2.79 ล้านบาท Pre - Sales 25-26 กันยายนนี้ ณ สำนักงานขาย พร้อมโปรโมชันโดนใจและของแถมหลายรายการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดโครงการใหม่โซนตะวันออกเพื่อตอบรับเขตเมืองเศรษฐกิจพิเศษ หรืออีอีซี ด้วยการรุกตลาดแนวราบเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Real Demand ที่มีกำลังซื้อในพื้นที่เป็นเป้าหมายหลัก โดยมีปัจจัยบวกจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และจากการที่บริษัทฯ เข้าไปพัฒนาโครงการมาอย่างยาวนานใน จ.ชลบุรี ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ศุภาลัย นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันอีกทั้งบริษัทฯ ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการแนวราบเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้า ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ในราคาที่คุ้มค่าพื้นที่ใช้สอยและฟังก์ชันครบครัน บนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองชลบุรี โดยคาดว่าโครงการใหม่จะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดิม และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการในจังหวัดชลบุรีของศุภาลัยบนพื้นที่โครงการกว่า 22 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ 530 ล้านบาท ชูแนวคิดการออกแบบ “Impression of The Experience” เปิดรับประสบการณ์…กับบ้านที่จำนวน 149 แปลง ในราคาเริ่มต้น 2.79 ล้านบาท* พร้อมเปิดประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ Experience of Life ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยกับแบบบ้านหลากหลายสไตล์โมเดิร์น ให้เลือกถึง 6 แบบ ทั้งบ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 138-175 ตร.ม. 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ บ้านแฝด พื้นที่ใช้สอย 149 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 5.5 เมตร พื้นที่ใช้สอย 126 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ Experience Design ที่ให้มากกว่าคำว่าบ้าน ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย สามารถใช้ทุกพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า ด้วยวัสดุคุณภาพผสมผสานการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ฟังก์ชันการใช้งาน และความต้องการของทุกคนในครอบครัว เปิดประสบการณ์การพักผ่อนภายในโครงการที่ลงตัวกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเล่น และอาคารฟิตเนส มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV เข้าออกโครงการ และทางเข้าออกด้วยระบบ Easy Passอีกทั้งความโดดเด่นด้วยทำเลคุณภาพเดินทางสะดวก บนซอยฟาร์มจระเข้ (ชัยพรวิถี 21) เชื่อมต่อถนนหลายสาย เพียง 2 นาที จากถนนมอเตอร์เวย์ และเพียง 5 นาที จากถนนสุขุมวิท รายล้อมด้วยแหล่งชอปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ เทอร์มินอล 21 เซ็นทรัลมารีน่า พัทยา ร.ร.นานาชาติมูลติภักดี และ รพ.กรุงเทพ พัทยาสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวใจกลางเมืองชลบุรี เชิญแวะชมโครงการและเลือกแปลงสวยโดนใจในราคาพิเศษก่อนใคร จองในงาน Pre - Sales 25-26 กันยายนนี้ แถมฟรี! Gift Voucher ทองคำ หรือ Gift Voucher Central สูงสุด 100,000 บาท* โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้ที่ https://bit.ly/3sZtOhCอีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการความปลอดภัยด้านชีวอนามัยอย่างเข้มงวด ทั้งในโครงการและสำนักงานขาย อีกทั้งสามารถอัปเดตโครงการเปิดใหม่ โปรโมชันและสิทธิพิเศษมากมาย เพียงดาวน์โหลด SUPALAI SABAI Application หรือสอบถามข้อมูลโทร.1720