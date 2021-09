Big 4 "Google, Amazon, PayPal และ ConsenSys" ประสานมือร่วมพัฒนาระบบ CBDC ให้ธนาคารอังกฤษ

“ฟอรั่มจะช่วยให้ธนาคารเข้าใจความท้าทายทางเทคโนโลยีของการออกแบบ การนำไปใช้ และการดำเนินงานของ CBDC”

จากการรายงานของ cointelegraph ระบุว่า ธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรกำลังเร่งดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ด้วยการเลือกรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารและฟินเทคที่ให้ความช่วยเหลือ โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษประกาศการเป็นสมาชิกของ CBDC Engagement and Technology Forums ซึ่งรวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและการเงิน เช่น Google, Mastercard, Consensys และแม้แต่ Spotify ก็เป็นหนึ่งในแพล็ทฟอร์มการให้บริการสตรีมเพลงออนไลน์แบบบอกรับสมาชิกก็เป็นหนึ่งในนั้นขณะที่การประกาศในสัปดาห์นี้เป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางกำลังดำเนินการตามแผน CBDC อย่างจริงจัง ซึ่งระบุถึง Technology Forum ในการดึงทรัพยากรจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านการชำระเงินดิจิทัลและคริปโตเคอเรนซีมาร่วมพัฒนาและวิจัยในครั้งนี้ทั้งนี้ในฟอรัมการมีส่วนร่วมดังกล่าวประกอบด้วยที่จะช่วยให้ธนาคารและกระทรวงการคลังขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่ Edwin Aoki หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลของ PayPal Will Drewry หัวหน้าวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ Google เข้าร่วมกับเขา เช่นเดียวกับ Matthieu Saint Olive ผู้จัดการฝ่ายชำระเงิน CBDC จากบริษัทโซลูชันซอฟต์แวร์ Ethereum ConsenSysขณะเดียวกันฟอรัมเทคโนโลยียังรวมถึงผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินจาก Amazon Web Services, MasterCard, Visa, Stripe, IMB, R3 และแพลตฟอร์มสตรีมเพลง Spotify เข้ามาร่วมด้วย โดยในส่วนของ Engagement Forum ประกอบด้วยผู้บริหารด้านการธนาคารและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ รวมถึงซีอีโอร่วมของ Global Banking and Markets ที่ HSBC, Georges Elhedery, COO Arun Kohli ของ Morgan Stanley และ Stephen Gilderdale ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ SWIFT มาตรฐานการสื่อสารระหว่างธนาคารทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเริ่มทำการวิจัย CBDC ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ตามรายงานของ Cointelegraph ต่อมาในเดือนเมษายน ธนาคารกลางได้โพสต์รายการตำแหน่งงานว่างที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา CBDC ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการนำมาเสริมทีมอย่างไรก็ตาม Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษได้ประกาศเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการซื้อขาย cryptocurrencies ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบอกกับนักลงทุนว่า