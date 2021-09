“เรียลแอสเสท”จับมือ“Sotetsu Group”ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น เปิดโฉมคอนโดฯร่วมทุนย่านรัชดาฯ-ห้วยขวาง

“กลุ่มเรียลแอสเสทฯ” จับมือเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นโตเกียว “Sotetsu GROUP” ตั้งบริษัทร่วมทุน “เรียลพาร์ทเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” ลุยตลาดคอนโดฯในเมือง นำร่องโปรเจ็กต์แรก “THE STAGE Mindscape Ratchada – Huai Khwang” กระแสตอบรับแรงเกินเป้า โชว์จุดขายทำเลเป็นต่อ ใกล้ MRT สถานีห้วยขวางเพียง 250 เมตร เริ่มต้น 2.89 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณ1แสนต้นต่อตร.ม.เท่านั้น

“ปัจจัยของความสำเร็จในการร่วมทุนครั้งนี้ คือ แบรนด์ที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทเรียลแอสเสทผนวกกับฐานะทางการเงินที่มั่นคงและโนว์ฮาวในการพัฒนาโปรเจ็กต์ที่อยู่อาศัยของกลุ่มโซเทสสึ จะเป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้ซื้อทั้งกลุ่มเรียลดีมานด์และนักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่น ทั้งด้านการออกแบบ การก่อสร้างโครงการ ศักยภาพทำเล สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการตลอดจนบริการหลังการขายที่ครอบคลุมความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวมถึงแผนการลงทุนโครงการใหม่ๆร่วมกันในอนาคต”

THE STAGE Mindscape Ratchada – Huai Khwang

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จ กับการเปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ “The Stage” ย่านเตาปูนไปเมื่อหลายปีก่อน ล่าสุด บริษัทได้รับการทาบทามจากบริษัท โซเทสสึ เรียลเอสเตท (Sotetsu Real estate Co.,Ltd) ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทโซเทสสึ กรุ๊ป (Sotetsu Holdings Co.,Ltd.)ถือหุ้นอยู่100% และเป็นกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเซคชั่นที่1 ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมลงทุน จัดตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าสำหรับการ Joint Venture ในครั้งนี้ เป็นการดึงความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัท มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวร่วมกัน โดยกลุ่มโซเทสสึ กรุ๊ป เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ที่ก่อตั้งมานานกว่า 104 ปีแล้ว เป็นกลุ่มธุรกิจบริการครบวงจร ที่เติบโตตามกาลเวลาผ่านการพัฒนาธุรกิจบริการต่างๆ รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวเส้นทางรถไฟปัจจุบัน บริษัทโซเทสสึ โฮลดิ้ง ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเซคชั่นที่1 มีทุนจดทะเบียน 38.8 พันล้านเยน และมีบริษัทในเครือมากถึง 30 บริษัท ครอบคลุมธุรกิจขนส่งมวลชน ธุรกิจขายส่งสินค้า (Merchandising) อสังหาริมทรัพย์และโรงแรม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯมียอดขายรวมสูงถึง 221.1 พันล้านเยน โดยธุรกิจด้านระบบขนส่งมวลชนคิดเป็น 30.4 พันล้านเยน (14% ของยอดขายทั้งหมด) ส่วนธุรกิจขายส่งสินค้า มีมูลค่า 102.2 พันล้านเยน (46% ของยอดขายทั้งหมด) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 611 พันล้านเยน (30.8% ของยอดขายทั้งหมด)เบื้องต้น บริษัทจะเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ที่สร้างความแตกต่างในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งปัจจุบันและอนาคต สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและพฤติกรรมของคนเมืองรุ่นใหม่ ทำให้มีทางเลือกใหม่ของการจับจองเป็นเจ้าของโครงการ ที่ให้ความสะดวกสบายทั้งในการเดินทาง การใช้ชีวิตเต็มที่ ตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เลือกได้ประเดิมเปิดตัวโครงการร่วมทุนแรกคือ(เดอะสเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง) ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย 6 ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีMRT ห้วยขวาง ประตู 1 ประมาณ 250 เมตร และสามารถเดินทางเพื่อไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ได้ที่อโศกเพียงแค่ 4 สถานีเท่านั้นนอกจากนี้ยังเดินทางเข้า-ออกได้ 3 ฝั่ง ทั้งถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว และถนนประดิษฐ์มนูธรรม ส่วนในอนาคตทำเลย่านนี้จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง และสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยทำเล รัชดา-ห้วยขวาง-พระราม 9 ถือได้ว่าเป็น NEW CBD ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์รวมอาคารสำนักงานขนาดใหญ่มากมาย และเป็นหนึ่งในย่านที่มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานทูตจีน สถานทูตเกาหลี และเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ทั้งออฟฟิศ ศูนย์การค้า เช่น ยูนิลิเวอร์ จีทาวเวอร์ เอสพลานาด รัชดา และเซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9โครงการ ออกแบบเป็นคอนโดมิเนียมระดับ Upper Class สูง 29 ชั้น มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 477 ยูนิต ฟังก์ชั่นห้องชุด มีให้เลือกตั้งแต่แบบ 1 Bedroom ขนาดพื้นที่ใช้สอย 26-35 ตารางเมตร(ตร.ม.) โดยห้องส่วนใหญ่เป็นขนาด 35 ตร.ม.ที่มี Multi Function Space เพื่อให้ตอบรับกับไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างแท้จริง และห้องชุดไซส์ใหญ่แบบ 2 Bedroom ขนาดพื้นที่ใช้สอย 45-60 ตร.ม. ราคาประมาณ 5 ล้านบาท เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแบบเป็นครอบครัว โดยราคาเฉลี่ยทั้งโครงการประมาณ 3-5 ล้านบาทล่าสุด โครงการได้รับกระแสตอบรับดี โดยเปิดในรอบ VVIP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทำยอดขายเกินกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้ มีทั้งลูกค้าที่ซื้อเพื่อซื้ออยู่อาศัย ลูกค้าเดิมของบริษัทเรียลแอสเสทฯ และนักลงทุนคนไทย และชาวต่างชาติ จากประเทศจีน เข้ามาซื้อ โดยเน้นความคุ้มค่าในราคาเริ่มต้นเพียงตารางเมตรละ 1 แสนต้นๆ เท่านั้นหรือเริ่มต้น 2.89 ล้านบาท ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในโซนนี้กว่า 130,000 บาทต่อตารางเมตร และในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าในโซนนี้ ยังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยผลตอบแทนรวม(ยิลด์) สูงกว่า 5%“เพื่อเน้นจุดยืนในด้านการเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ The STAGE Mindscape Ratchada-Huai Khwang จึงได้มีการเพิ่มช่องทางการขาย ผ่าน “Line my Shop” โดยโครงการกำลังจะเปิดขายห้องซีรี่ย์ใหม่ New Expanding Terrace ในวันที่ 15 ต.ค.2564 นี้ พร้อมกับจะเปิดให้จองครั้งแรกเวลา 10.30 น. เฉพาะการจองผ่านช่องทางนี้อีกด้วย”นายบดินทร์ธรกล่าวเสริมว่า Line my Shop เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขายสินค้าบน LINE OA ให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีฟีเจอร์การใช้งานต่างๆ มากมายตั้งแต่การสั่งซื้อ จ่ายเงิน ติดตามสถานะ ไปจนถึงลูกค้าได้รับสินค้า นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถรับชมห้องตัวอย่างผ่านออนไลน์แบบ 360° Virtual Tour รวมทั้งยังสามารถหาข้อมูลโครงการผ่านช่องทาง REAL ASSET App ได้อีกด้วยส่วน Facilities ภายในโครงการ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Millennial ที่ทำงานประจำออฟฟิศและทำงานแบบ Work from Home ดังนั้นพื้นที่ส่วนกลางส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เช่น Co-Passion Space, Fitness และยังมี White Ion Bath Onsen แยกชาย-หญิง เพิ่มความสดชื่น และผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน รวมถึงสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge ระบบ Ozone และ Salt Chlorine พร้อมพื้นที่ออกกำลังกายภายนอกอาคารสำหรับ Jogging Track, Multiscape และ Playing Court โดยควบคุมการใช้ Facilities ด้วยระบบ IOT เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เพราะหากไม่มีการใช้งานไฟจะเปิดแค่ 50%ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในคอนโดฯของคนเมืองรุ่นใหม่ ที่มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเร็ว ทั้งรูปแบบการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน และไลฟ์สไตล์ส่วนตัว เรียลแอสเสท จึงได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการ Co-Partner กับ “Bottomless” ซึ่งมีความเป็น specialist ตัวจริงด้านกาแฟมากถึง 16 ปี จนกระทั่งพัฒนามาเป็นโรงคั่ว นำเข้าเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ดีจากทั่วโลก เปิดร้านกาแฟร่วมกันภายใต้ชื่อรวมทั้งได้ Co-Partner กับ Kochii เปิดตัว “Guild @ Mindscape by Kochii” สถานที่รวมตัวกันของคนที่มีความชื่นชอบคล้ายกันทั้งด้าน Content Creator และสาย Esports ประกอบด้วยพื้นที่ Co-Working, ห้องสตูดิโอ สำหรับถ่ายงานต่าง ๆ ทั้ง streaming , podcast และ review station รวมทั้งจัดเป็น e-sports academy ได้อีกด้วย.