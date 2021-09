อสังหาฯ จีนทุ่ม 816 ล้าน ลุยพัฒนาอสังหาฯ ต่อ รับเปิดเกาะภูเก็ต จับมือ "ออมสิน" ดึงต่างชาติลงทุนในไทย

ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น (Utopia Corporation : UC) หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในภูเก็ต เผยความสำเร็จไตรมาส 1-3 ปี 2564 ย้ำยังมั่นใจเดินหน้ารุกตลาดอสังหาฯ ภูเก็ตไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ทุ่ม 816 ล้านบาท ลุยลงทุนโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานการพลิกโฉมที่พักอาศัยรูปแบบที่แตกต่างและสร้างสรรค์ ตอกย้ำความแข็งแกร่งการดำเนินธุรกิจ พร้อมวางแผนเปิดตัว 2 อภิมหาโครงการแลนด์มาร์กใหม่บนทำเลทองทั้งเหนือและใต้ของเกาะภูเก็ต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของทุกกลุ่มลูกค้า

ส่งผลให้สามารถปิดการขายได้ถึง 132 ยูนิต ภายในไตรมาส 1-3 ที่ผ่านมา กวาดรายได้ถึง 438 ล้านบาท (Year to Date) รวมถึงยอด Backlog อีกกว่า 491 ล้านบาท โดยตั้งเป้าทำรายได้เพิ่มขึ้นอีก 10% ภายในไตรมาส 4/2564 ด้วยการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดเป็นอัตราที่สูงน่าพอใจในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน

รวมถึงร่วมมือกับธนาคารออมสิน จัดทำโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นอีกด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น เผยว่า ในช่วงไตรมาส 1-3/2564 ที่ผ่านมา แม้จะเป็นช่วงวิกฤตแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น ยังคงเดินหน้าด้วยการเปิดขายโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสุดล้ำที่พัฒนาขึ้นโดย Zeus Teknology บริษัทในเครือยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น เพื่อรองรับการนำเสนอและประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 360 องศา ไปจนถึงกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการขาย และบริการหลังการขาย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาดูที่พื้นที่จริงอีกหนึ่งความสำเร็จในปีนี้ของยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น คือ การจ่ายผลตอบแทนโปรแกรมเช่าสำหรับนักลงทุนถึง 354 ล้านบาท ตามเป้าการันตี (ยิลด์) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการในเครือยูโทเปียฯ ที่สามารถสร้างโอกาสให้นักลงทุนอย่างมั่นคง แม้ในช่วงเศรษฐกิจผันผวน“สำหรับทิศทางการดำเนินงานในไตรมาส 4 ของปี 2564 ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยระดับคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าทั้งแนวสูงและแนวราบ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุค New Normal ด้วยพื้นที่ขนาดกว้างขวาง ครบครันด้วยฟังก์ชันการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายและทันสมัย รายล้อมด้วยธรรมชาติ มีพื้นที่กลางแจ้ง ให้ผู้พักอาศัยได้เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สอดคล้องกับดีมานด์ของผู้ซื้อในปีนี้ที่ต้องการมี “บ้านพักตากอากาศ” หรือ “บ้านหลังที่สอง” ในจุดหมายปลายทางเมืองรีสอร์ตที่เต็มไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยเราเชื่อมั่นว่า โครงการของเราที่ตั้งอยู่ทั่วเกาะภูเก็ตสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่มีคุณภาพได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วของภูเก็ต. เช่น โรงเรียนนานาชาติ ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐาน เหล่านี้ยังมีส่วนทำให้อุปสงค์ต่อที่อยู่อาศัยในภูเก็ตเพิ่มขึ้นอีกด้วย”สำหรับปีนี้ ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น ได้วางแผนตีตลาดทั้งไทยและต่างประเทศอย่างเต็มกำลัง ด้วยการจัดงานสัมมนา และ Roadshow เพื่อส่งเสริมการขาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแก่ผู้ซื้อชาวต่างชาติ โดยในไตรมาส 4 นี้ ยังคงลุยตลาดต่อเนื่อง เตรียมจัดงานสัมมนาในประเทศจีน 16 เมือง รวม 48 งาน ในฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร (London Property Show) และกรุงเทพฯนอกจากนี้ ยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น ยังรุดหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างเต็มกำลังบนทำเลศักยภาพทั่วเกาะภูเก็ต โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการไปแล้วถึง 10 โครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ยูนิต ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างรวม 120,000 ตารางเมตร ด้วยมูลค่าลงทุนกว่า 8 พันล้านบาท และในปีนี้ได้ทุ่มทุนอีกกว่า 816 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ “ยูโทเปีย ถลาง” (Utopia Thalang) โครงการบ้านใกล้กับหาดไม้ขาว ออกแบบตกแต่งภายใต้ธีม “เซน” (Zen) ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และ “ยูโทเปีย ยามู” (Utopia Yamu) โครงการที่อยู่อาศัยสุดหรูคอนเซ็ปต์โมร็อกโก ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต ใกล้กับอ่าวปอแกรนด์มารีน่า โดยทุกโครงการต่างมุ่งเน้นการพัฒนาบนความสร้างสรรค์ที่ฉีกกฎเดิมๆ ภายใต้สโลแกน “กล้าที่จะฝัน” (Dare To Dream) เพื่อตอบรับการใช้ชีวิตของยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยโซเชียลมีเดีย และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ที่ฝันอยากจะมีบ้านที่เหนือจินตนาการ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ซื้อรุ่นใหม่ และกระตุ้นตลาดใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม การลงทุนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ นั้นมีความแข็งแกร่งอย่างมากแผนการพัฒนาของยูโทเปีย คอร์ปอเรชั่น ยังรวมถึงการเนรมิต 2 อภิมหาแลนด์มาร์กใหม่ บนทำเลทองทั้งเหนือและใต้ของเกาะภูเก็ต ได้แก่ “Bay of Icons” จุดหมายปลายทางใหม่ที่จะเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนักลงทุนและนักเดินทางระดับไฮเอนด์จากทั่วโลก ตั้งอยู่บน “อ่าวปอ” ชายฝั่งทางเหนือของเกาะภูเก็ต ครอบคลุมพื้นที่ริมทะเลโดยรอบอ่าวปอแกรนด์มารีน่า (Ao Po Grand Marina) ที่สวยงามกว่า 20 ไร่ ประกอบด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกสุดล้ำ บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หรูหราอย่างแท้จริง และ “Entertainment Complex” ยูโทเปีย ดรีม (Utopia Dream) โครงการที่ผนวกรวมพื้นที่เพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ที่จะผุดขึ้นในย่าน “ในหาน” ชายฝั่งทางใต้ของเกาะภูเก็ต อาณาจักรแห่งการพักผ่อนที่จะเต็มไปด้วยสีสันความสุขและกิจกรรมบันเทิงระดับโลกและมีความมุ่งมั่นในการวางแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในปี 2568 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งในอนาคต