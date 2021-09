โบรกฯ มองน้ำท่วมยังกระทบจำกัด จับตานิคมฯ อยุธยา

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า สถานการณ์น้ำท่วมทั่วไทยอย่างน้อย 14 จังหวัด ผลกระทบยังจำกัด จับตาน้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยา คาดว่าอุทกภัยครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อ GLOBAL และ DOHOME ในบางสาขาที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม โดย DOHOME มีสาขาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ส่วน GLOBAL มีสาขาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี นครราชสีมา สุโขทัย อยุธยา และปทุมธานีเราคงมุมมองว่า Q2/64 จะเป็นจุดต่ำสุดของปี เนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งจากมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์ และจากอุทกภัย ทั้งนี้ เชื่อว่า demand จะเริ่มกลับมาหลังน้าท่วมคลี่คลาย ซึ่งจะทำให้มีการตกแต่งซ่อมแซมที่พักอาศัยมากขึ้น คงคำแนะนำ "ซื้อ" DOHOME ที่ราคาเป้าหมาย 33.50 บาท อิงปี 64E PER ที่ 40.0x และ GLOBAL ที่ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท อิงปี 64E PER ที่ 37.0xนอกจากนี้ SUN มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานที่เชียงใหม่ 50% และสุโขทัย 30% ของพื้นที่เพาะปลูกรวม ผู้บริหารมองว่าผลกระทบจะใกล้เคียงกับทุกปี โดยอุทกภัยครั้งนี้คาดกระทบพื้นที่เพาะปลูก 5-10% ของพื้นที่รวม อย่างไรก็ตาม ทาง SUN ได้เตรียมกลยุทธ์รองรับอุทกภัย โดยปลูกเกินกำลังการผลิตที่ต้องการ ปี 64E กำลังการผลิต 1.8 แสนตัน แต่ได้เพาะปลูกที่ 2.1 แสนตัน และมีการกระจายการเพาะปลูกไปหลายจังหวัด ทำให้ผลกระทบจำกัด เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" SUN ที่ราคาเป้าหมาย 12.00 บาท อิงปี 65E PER 23.4x เทียบเท่า +1SD above 3-yr avg PERส่วนกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งขวา และแต่ละนิคมอุตสาหกรรมได้ก่อสร้างสันเขื่อนไว้สูงประมาณ 5-6 เมตรตั้งแต่เกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 54 ซึ่งทั้งหมดทำให้มั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์การน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะนิคมฯ โรจนะ ที่มีค่ายรถยนต์ Honda บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ supply chain ของกลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้