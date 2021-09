เอ็กซ์สปริงดีเดย์เปิดจอง “สิริฮับ” 21 ก.ย.นี้ ชูจองซื้อขั้นต่ำ 10 บาท ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด 8%

ในเครือของเอ็กซ์สปริง แคปปิตอล ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย หรือ ICO Portal เปิดเผยว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับเป็นรูปแบบการลงทุนใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโลกตลาดทุน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ต้องการเปิดโอกาสให้นักลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนที่อ้างอิงกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง สามารถเริ่มต้นลงทุนจากเงินจำนวนน้อย จึงเปิดโอกาสให้จองซื้อด้วยมูลค่าขั้นต่ำเพียง 10 บาท และให้ส่วนแบ่งรายได้แก่นักลงทุนเป็นรายไตรมาสตลอดอายุโครงการ 4 ปี ด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันทั้งนี้ “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ” (SiriHub Investment Token) มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลคือ “บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด” มูลค่าการระดมทุน 2,400 ล้านบาท คิดเป็น 240 ล้านโทเคน มีให้เลือกลงทุน 2 กลุ่ม คือ สิริฮับ A (SiriHubA) จำนวน 1,600 ล้านบาท และสิริฮับ B (SiriHubB) จำนวน 800 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนนำไปลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และหุ้นร้อยละ 100 ของ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งในปัจจุบันมี บมจ.แสนสิริเป็นผู้เช่า และทำสัญญาเช่าระยะเวลา 12 ปี จากนั้นผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจากค่าเช่ากลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส หลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล เป็นรายไตรมาส ตลอดอายุโครงการ 4 ปี และภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดให้มีกระบวนการในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผู้ลงทุนจะได้ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้ง 2 กลุ่ม โดยผู้ลงทุนรายย่อยกำหนดมูลค่าจองซื้อรายละไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุนไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อ ซึ่งจัดสรรโทเคนดิจิทัลตามลำดับการชำระเงิน (First Come, First Served) จนกว่าโทเคนจะหมด และนักลงทุนรายย่อยต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “XSpring” ก่อน เพื่อเตรียมจองซื้อเท่านั้น"เรามั่นใจว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนด้วยราคา ICO ที่กำหนดไว้เป็นราคาที่น่าสนใจ เทียบกับปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ที่นำมาอ้างอิง และกลไกคุ้มครองนักลงทุน ปัจจุบัน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล มีการเตรียมพร้อมระบบการลงทะเบียนให้ใช้งานอย่างง่ายดาย ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่านแอปพลิเคชัน XSpring นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อช่วยประหยัดเวลาและขั้นตอนต่างๆ เมื่อถึงวันเปิดเสนอขายจริงโอกาสในการจองซื้อจะมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะเปิดเสนอขายแบบ First come, First served โดยผู้ลงทุนที่ชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน” นายอัฏฐ์ กล่าว