MORE ปีนี้ฟื้นตัวขายน้ำประปา-ยาสมุนไพรคึก

มอร์ รีเทิร์น เผยปี 64 จ่อขึ้นแท่นผู้ให้บริการน้ำครบวงจร ลุยขายน้ำประปาป้อนแหล่งท่องเที่ยวและนิคมอุตสาหกรรม พร้อมเจาะตลาดบำบัดน้ำเสียบ่อกุ้ง ขณะบริษัทในเครือ “มอร์ เมดดิคัล” ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรเจ้าของแบรนด์ “การบูร” มาแรงโดยเฉพาะ “ยาฟ้าทะลายโจร” ออเดอร์ทะลัก ผู้บริหารมั่นใจเข้าสู่โหมด “เทิร์นอะราวนด์” เต็มรูปแบบ วางเป้าโกยรายได้กว่า 5,000 ล้านบาท

ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการน้ำแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ขายน้ำประปาให้โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจบำบัดน้ำ ผ่านบริษัทย่อย โดยปัจจุบันบริษัทได้รับสัมปทานโครงการวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะเวลา 25 ปี กำลังการผลิตได้ 10,000 คิว/วันนอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผ่านบริษัท ปลวกแดง วอเตอร์ จำกัด โดย MORE ถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ ให้บริการชาวบ้านกว่า 3,000 ครัวเรือนที่มีความต้องการใช้น้ำประปา ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี กำลังการผลิตได้ 10,000 คิว/วัน“การที่เราตัดสินใจเข้ามารุกธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการน้ำแบบครบวงจร เนื่องจากเรามองว่าตลาดยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว หรือในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้บริษัทฯ อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อผลิตน้ำป้อนโรงงาน รวมไปถึงการขยายตลาดไปสู่การเป็นผู้ให้บริการบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งให้เกษตรกร อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับสัมปทานจัดจำหน่ายแร่ไพโรรูไซต์ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งแร่ไพโรรูไซต์ เป็นแร่ที่ได้จากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน สามารถใช้กรองน้ำ และบำบัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง”นอกเหนือจากธุรกิจน้ำ ในช่วงที่ผ่านมา MORE ยังได้ขยายไลน์เข้าสู่ธุรกิจด้านอาหาร ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง ผ่าน “บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด” ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 โดยได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จัดตั้งช่องทางการจัดจำหน่ายยาสมุนไพรภายใต้ชื่อ “การบูร” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด สเปรย์กระชายขาว เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก อย.“สำหรับ “มอร์ เมดดิคัล” จัดเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก เนื่องจากตลาดธุรกิจยาและสมุนไพรมีขนาดใหญ่มูลค่านับหมื่นล้านบาท ขณะเดียวกัน สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก อย. ทำให้ทั้ง 3 โปรดักต์ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก ที่ผ่ามมา มีออเดอร์สั่งซื้อมาเป็นจำนวนมาก จนไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการที่มี อันเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยิ่งทำให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญกับการป้องกันและรักษาสุขภาพมากขึ้น”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MORE มั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้จะเข้าสู่โหมดเทิร์นอะราวนด์เต็มรูปแบบจากธุรกิจน้ำและธุรกิจผลิต-จำหน่ายยาสมุนไพร โดยเฉพาะธุรกิจน้ำที่จะมีรายได้ประจำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนรายได้และกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และถึงจุดคุ้มทุนภายในเวลาเพียง 7 ปีเท่านั้น ทั้งนี้ได้วางเป้าหมายจะมีรายได้รวมกว่า 5,000 ล้านบาท จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดสำหรับผลการดำเนินงานเริ่มมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด โดยไตรมาส 2/64 พลิกมีกำไรสุทธิ 15.17 ล้านบาท เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 7.72 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 22.90 ล้านบาท คิดเป็น 296.63 ล้านบาท ส่วน 6 เดือนแรกของปี 2564 พลิกมีกำไร 21.78 ล้านบาท เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 14.64 ล้านบาท