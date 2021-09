“SCB 10X” เปิดเวที “SCB 10X DeFi LAUNCHPAD” เฟ้นสุดยอด Dev DeFi

“SCB 10X DeFi LAUNCHPAD”

“Incubation Program”

“เราคาดหวังว่าการจัดงาน “SCB 10X DeFi LAUNCHPAD”

นางมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า SCB 10X มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและวางรากฐานระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แข็งแกร่งด้านการเงินแบบไร้ศูนย์กลางบนบล็อกเชน โดยเราเล็งเห็นว่าสิ่งนี้จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผสานและเชื่อมโยงระบบการเงินในปัจจุบันให้เข้าสู่โลกการเงินยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็ว จึงได้สนับสนุนและเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตให้กับนักพัฒนาและสตาร์ทอัพด้าน DeFi ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเราได้เตรียมจัดงาน “SCB 10X DeFi LAUNCHPAD” เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาหรือผู้ที่สนใจด้าน DeFi ได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพและความสามารถ ตลอดจนนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ที่มีเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นแกนหลักสำคัญโดยเราจะคัดเลือก 10 ทีมเพื่อผ่านเข้ารอบ “SCB 10X DeFi LAUNCHPAD” ให้มีโอกาสนำเสนอไอเดียในรูปแบบ Virtual Hackathon ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเข้ารับคำแนะนำในการพัฒนานวัตกรรม (Mentoring Sessions) จากสตาร์ทอัพชั้นนำด้าน DeFi ระดับโลก ได้แก่ TERRA, OPENZEPPALIN, POLYGON, BAND PROTOCOL และALPHA FINANCE LAB หลังจากนั้นจะเฟ้นหาจนเหลือเพียง 3 ทีมสุดยอดนักพัฒนาที่จะได้รับรางวัลรวมมูลค่า 300,000 บาท โดยทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ “SCB 10X DeFi LAUNCHPAD” มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกจากทีมลงทุนร่วมสร้าง หรือ Venture Builder ของ SCB 10X ในการเข้าร่วมโครงการ “Incubation Program” เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเพาะบ่มประสบการณ์ พัฒนานวัตกรรมตั้งแต่ขั้น Product Strategy จนถึง Go to Market Strategy โดยจะได้ร่วมงานแบบใกล้ชิดกับทีมลงทุนร่วมสร้าง หรือ Venture Builder ของ SCB 10X และทีมที่ได้รับการตอบรับที่ดีในขั้น Go to Market จะมีโอกาสในการนำเสนอไอเดียกับทีม Venture Capital ของ SCB 10X เพื่อโอกาสในการระดมทุนในการพัฒนานวัตกรรมต่อไปนางมุขยา กล่าวเสริมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.SCB10X.com ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 กันยายน 2564 หรือ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scb10xdefi@gmail.com