TQR ลุยธุรกิจให้บริการเรียนรู้-อบรมผ่านออนไลน์

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) แบบครบวงจร เปิดเผยถึงการจัดตั้งบริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 55% เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Solutions) โดยมีการนำเทคโนโลยีที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานหรือ Face Detection and Face Recognition มาใช้งาน ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการตรวจสอบ และระบุตัวตนผู้เข้าอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการนำมาพัฒนาใหม่ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์เทคโนโลยีต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 3/2564“ธุรกิจใหม่ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ โดยจะเป็นธุรกิจที่ให้บริการ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับการอบรมผ่าน web application ที่จะทำให้การเข้ารับการอบรมสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้มาก ขณะเดียวกัน ยังมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม (Learner behavior) เข้ามาเสริมอีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมให้มากยิ่งขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีที่นำมาใช้มีความซับซ้อน ดังนั้น ผู้ที่จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเท่านั้น”นายชนะพันธุ์ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลูกค้ากลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยและหน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ ที่ให้บริการจัดการอบรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีลูกค้าได้แสดงความสนใจแล้ว โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้ามาใช้งานในเทคโนโลยีใหม่ไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ดังนั้น จึงน่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้บริษัทฯ และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 ซึ่งมั่นใจว่าธุรกิจใหม่จะช่วยสนับสนุนทั้งรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาวนางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายังมีโอกาสเติบโตได้ดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคมีการปรับตัวในการใช้ระบบออนไลน์ในการทำงานมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของอาชีพตัวแทน นายหน้าประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัยประมาณ 500,000 คน โดยการได้รับใบอนุญาตนั้นต้องได้รับการอบรมและการสอบใบอนุญาต รวมถึงการอบรมเพื่อต่อใบอนุญาตจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย หรือบริษัทประกันภัยอีกด้วย“เรามองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจใหม่ จึงได้นำเทคโนโลยี Face Detection and Face Recognition เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในอนาคต คาดว่าจะพิจารณาขยายการให้บริการไปสู่ภาคธุรกิจอื่นๆ ที่มีความต้องการจัดการอบรมและการเรียนการสอน เช่น การอบรมการทำใบขับขี่ การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยผลักดันผลงานให้เติบโตอย่างมั่นคง”อนึ่ง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด โดยร่วมทุนกับบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Online Learning Platform ที่มีความต้องการเติบโตต่อเนื่อง เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Solutions) และระบบระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Face Detection and Face Recognition)