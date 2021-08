อพวช. เปิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ “Science Delivery By NSM Season 2” ส่งตรงถึงบ้าน รอบรู้รอบตัว สนุกง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วผ่านช่อง YouTube NSM Thailand

กล่าวว่า อพวช. ยังคงพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้และสร้าง แรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แต่เมื่อสถานการณ์สภาวะวิกฤติจากโควิด-19ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมของผู้คนในสังคมจึงต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างไรก็ตาม อพวช. ยังคงเดินหน้าขยายโอกาสการเรียนรู้ผ่านโครงการ “Science Delivery By NSM Season 2” วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube : NSMThailand ที่เน้นการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน ได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วทุกมุมโลก (Learning Science for anywhere anything) เพียงผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ก็สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์แบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงกล่าวว่า อพวช.มีการผลิตรายการใหม่ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มากถึง 16 รายการ ที่มีความหลากหลายของเนื้อหารายการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่อยู่รอบตัวเรา ในช่วง Work From Home หรือ เรียน Online หลากหลายรายการที่เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพบอกเล่าในแง่มุมด้านวิทยาศาสตร์ มีรายการ Health me up และ Sport Hack ส่วนคนที่ชื่นชอบการทำอาหารเราก็มีรายการ คิดเช่น – science โดยได้เชฟฟาง ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช มาปรุงรสรังสรรค์เมนูจานเด็ดกับของดีคู่ครัวไทย สำหรับรายการด้านวิทยาศาสตร์ให้แง่ของประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา มีรายการ ย้อนรอยวิทย์, บ้านนาเมือง , เที่ยวทั่วทิศวิทย์ทั่วไทย, Research Tour ส่วนเยาวชนที่สงสัยเรื่องราวต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์และหาสิ่งจูงใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ อพวช. มีรายการ NSM Family Club โดยมีน้องอาเธอร์ และคุณแม่บอกมาเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ง่าย ๆ ภายในบ้าน, รายการ Science Gangster เป็นรายการเรียลลิตี้ที่นำน้อง ๆ Influencer ที่ชนะการประกวดมาชวนคุณตะลุยท่องโลกวิทยาศาสตร์ , รายการด้านการประดิษฐ์แนววิทยาศาสตร์ก็มี Maker Man เป็นการประดิษฐ์หุ่นยนต์จากกระดาษ , รายการ Science Craft หรือรายการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโลกการสื่อสารผ่านรายการ Coding Explorer และมีรายการสำหรับผู้สูงวัยให้เข้าถึงการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันอย่างถูกวิธีผ่านรายการวัยเก๋ารู้เท่าทันเทคโนโลยี ส่วนคนที่ชอบและรักสัตว์เลี้ยงภายในบ้านมีผู้เชี่ยวชาญมาบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ กับรายการ Pet at Home และสำหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว หรือดอกไม้ภายในบ้านเรียนรู้ไปกับรายการ plant at homeทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่ อพวช. คัดสรรและตั้งใจผลิตให้กับทุก ๆ คน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการตระหนักรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ติดตามรายการ Science Delivery By NSM Season 2 วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้าน พร้อมเสิร์ฟความสนุก กับคลิปใหม่ ๆ ในทุก ๆ วัน ได้ที่ช่อง YouTube NSMThailand : https://bit.ly/3CS79tQ นอกจากนี้สามารถติดตามสาระน่ารู้ เรื่องราวดี ๆ พร้อมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ที่ Facebook, Website, Twitter, Line, IG และ application tiktok NSM Thailand