โคลเวอร์ เพาเวอร์เคาะขาย IPO ที่ 3.90 บาท/หุ้น เปิดจอง 25-27 ส.ค.นี้

บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) กำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่หุ้นละ 3.90 บาท โดยเสนอขายจำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เปิดจองซื้อในช่วงวันที่ 25-27 ส.ค.64 โดย บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) โดยราคาหุ้นละ 3.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 32.5 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.63-30 มิ.ย.64) ซึ่งเท่ากับ 156.85 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 1,280 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท (Fully Diluted Earnings per Share)ทั้งนี้ CV ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร