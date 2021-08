PTTGLถือหุ้น50%บ.ย่อยบี.กริม เพาเวอร์เพื่อร่วมกันจัดหา-จำหน่ายLNG

“พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี” ในเครือปตท. เข้าซื้อหุ้น 50%ใน”บี.กริม เพาเวอร์แอลเอ็นจี เจวี” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยบี.กริม เพาเวอร์ เพื่อร่วมจัดหาและจำหน่าย LNG รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่น ๆ ใน LNG value chain ทั้งในและต่างประเทศนายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทได้บรรลุความสำเร็จในการร่วมทุนกับ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ซึ่งร่วมทุนระหว่าง ปตท. และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 50:50โดย PTTGL ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์แอลเอ็นจี เจวี จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อจัดหาและจำหน่าย LNG รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่น ๆ ใน LNG value chain ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงต่อยอดการประกอบธุรกิจของ BGRIMนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าPTTGLได้ดำเนินการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี ( BGP LNG JV )แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23สิงหาคม 2564 ส่งผลให้ PTTGLและ BGRIMจะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากันจํานวนร้อยละ 50ในBGP LNG JVทั้งนี้บริษัท BGP LNG JVมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่าย LNGรวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่นๆใน LNG value chainทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ของปตท.ในการมุ่งสู่พลังงานอนาคต (Future Energy)และเป็นการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ