'อัลติจูด'ผนึก'ศรีสวัสดิ์'จัดแคมเปญช่วยผ่อนดาวน์ เสริมสภาพคล่องทางการเงินคนซื้อบ้าน

"อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ฯ" ผนึกกำลัง บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ SCAP (เอสแคป) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย เติมสุขให้คนอยากมีบ้านช่วงโควิด ช่วยลดข้อจำกัด เพิ่มสภาพคล่องด้านการเงิน ด้วยสินเชื่อรายย่อย ด้านสองผู้บริหารเชื่อความร่วมมือนี้ช่วยเสริมความแกร่งในภาคธุรกิจ รับดีมานด์ด้านที่อยู่อาศัยจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคโควิด-19 เริ่มให้บริการลูกบ้านอัลติจูดแล้ว

“ความร่วมมือครั้งนี้ของอัลติจูดและเอสแคป เป็นการปรับตัวภายใต้สถานการณ์โควิด และเพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้าที่สนใจซื้ออสังหาฯ ภายใต้การพัฒนาโครงการของอัลติจูด ลดความกังวลเรื่องการชำระเงินดาวน์ ทำให้ลูกค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น ด้วยขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ลดลงไม่ต้องยุ่งยาก เพื่อหาเงินก้อนโตมาจองบ้าน โดยต่อไปนี้เอสแคป จะเข้ามาสนับสนุนและทำเรื่องยากของลูกค้าให้เป็นเรื่องง่าย ลูกค้าจะได้รับความสะดวกด้านการจ่ายค่าเงินดาวน์ ซึ่งทำให้สภาพคล่องในการใช้จ่ายของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ ALTITUDE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตกลงในความร่วมมือกับ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ เอสแคป หนึ่งในผู้นำด้านสินเชื่อรายย่อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการของ ALTITUDE ได้มีความคล่องตัวด้านการเงิน ด้วยแคมเปญการจัดการช่วยผ่อนดาวน์กับโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้การพัฒนาของอัลติจูดทุกโครงการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 11 โครงการประกอบด้วย คอนโดมิเนียม โฮมออฟฟิศ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว ได้แก่ โครงการ Altitude Unicorn สาทร-ท่าพระ, Altitude Symphony เจริญกรุง, One Altitude, Altitude Samyan สีลม, The One Park ศาลายา, Altitude Prove เกษตร, Altitude Kraf บางนา, Altitude Forest รัชดา, Altitude Forest อารีย์-โมนูเมนต์, Altitude Mastery สุขุมวิท และ The One Bellagio หากลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และเข้าเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ทุกวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ และเยี่ยมชมโครงการได้ตามปกติหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วด้านความร่วมมือในอนาคตทั้ง 2 บริษัท ยังคงมองหาโอกาสความร่วมมือต่าง ๆ ในการพัฒนากลุ่มผลิต ภัณฑ์ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างและครอบคลุมลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ตามเป้าหมายของอัลติจูด และสู่การเป็นผู้นำด้านบริการสินเชื่อแบบครบวงจรของเอสแคปกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด หรือ เอสแคป กล่าวว่า ความร่วมมือกันของเอสแคปและอัลติจูดครั้งนี้ เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในภาคธุรกิจในยุคโควิด-19 ซึ่งจากเดิมที่ทางเอสแคปมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่เป็นหลักอยู่แล้ว ครั้งนี้เป็นการขยายตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย โดยอัลติจูดและเอสแคป ยังยึดแนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง” ความต้องการของผู้บริโภค ที่ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยได้ปรับเปลี่ยนไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คนส่วนใหญ่ต้องทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home ทำให้ความต้องการที่จะมีบ้านเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทาง ลดความเสี่ยงในการกระจายตัวของเชื้อโรคในปัจจุบัน รวมถึงทุกโครงการของ อัลติจูดได้ถูกออกแบบมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในทุกยุคสมัย ซึ่งจากความสำคัญดังกล่าว ทำให้ อัลติจูด ต้องการเพิ่มความสะดวกให้กลุ่มคนที่อยากมีบ้านสามารถมีบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยได้ง่ายและสบายมากยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือกับเอสแคป เพื่อตอบสนองให้กลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจโครงการที่อยู่อาศัยของ อัลติจูด โดยลูกค้าของโครงการที่ประสงค์จะมีบ้านเป็นของตนเองสามารถเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องวางเงินดาวน์ หรือ หาเงินก้อนโตมาชำระให้กับโครงการ ทำให้การมีบ้านง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถติดต่อโครงการของอัลติจูด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป.