กสิกรไทยขยายช่องทางเปิดสมัคร 3 บริการสินเชื่อบุคคลยอดฮิตผ่าน K PLUS รู้ผลไวสุด 15 นาที

พัฒนาการสมัครบริการทางการเงินตอบโจทย์ชีวิตยุคโควิด-19 ไม่ต้องออกจากบ้านก็สมัครบริการธนาคารด้วยตนเองบน K PLUS ได้ กับ 3 บริการสินเชื่อบุคคลยอดฮิต ได้แก่ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan บัตรเงินด่วน Xpress Cash และบัตรเครดิตกสิกรไทย ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ลดความเสี่ยงไม่ต้องออกจากบ้าน อยู่ที่ไหนก็สมัครได้ ทุกขั้นตอนบน K PLUS รู้ผลอนุมัติเร็วสุด 15 นาทีสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เงินก้อนทันใจ สมัครผ่าน K PLUS อนุมัติเร็วสุด 15 นาที รับเงินก้อนเข้าบัญชีไปใช้ได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ สำหรับลูกค้าที่มีเงินเดือน 7,500 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำสุด 15% ตลอดอายุสัญญาผ่อนน้อย แบบลดต้นลดดอก กู้หมื่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 550 บาท ไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงมีบัญชีเงินเดือนหรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยติดต่อกันอย่างน้อย 7 เดือนบัตรเงินด่วน Xpress Cash เงินไว มีเงินหมุนไว้ใช้ไม่ให้ช็อตระหว่างเดือน สมัครผ่าน K PLUS อนุมัติเร็วสุด 15 นาที รับเงินไวพร้อมใช้เข้าบัญชี สำหรับลูกค้าที่มีเงินเดือน 7,500 บาทขึ้นไป สามารถกดเงินสด รูดซื้อ รูดผ่อน ได้ครบจบในบัตรเดียว กดเงินสดฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ รูดผ่อนสินค้าดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 36 เดือน ไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงมีบัญชีเงินเดือนหรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยติดต่อกันอย่างน้อย 7 เดือนและบัตรเครดิตกสิกรไทย Life Never Miss ชีวิตนี้ไม่มีพลาด สมัครผ่าน K PLUS อนุมัติเร็วสุด 15 นาที รอรับบัตรได้เลยหลังได้รับอนุมัติ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท พร้อมรับสิทธิ KBank Smart Pay แบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ร้านค้าชั้นนำ สิทธิประโยชน์มากมายตามประเภทของบัตร ทั้งกิน ชอป เที่ยว ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงมีบัญชีเงินเดือน หรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกันอย่างน้อย 7 เดือนอนึ่ง ลูกค้าที่จะสมัคร 3 บริการสินเชื่อดังกล่าว และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนกับธนาคารกสิกรไทย จำเป็นต้องสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) บน K PLUS ก่อน และไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ที่ 1) ตู้ ATM ที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID 2) สาขาธนาคาร หรือ 3) ตัวแทนให้บริการ KBank Service จึงจะสามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อบน K PLUS ได้