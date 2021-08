BAM รุก E-Commerce ขายทรัพย์ผ่านออนไลน์ หั่นราคาลดแล้วลดอีก พร้อมฟรีโอน

BAM รุกตลาด E-Commerce จัดมหกรรมจำหน่ายทรัพย์ออนไลน์ By BAM Mall ภายใต้แนวคิด “อยู่ที่ไหนก็เยี่ยมชมทรัพย์ BAM ผ่านหน้าจอได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง” คัดทรัพย์เด่นกว่า 800 รายการขึ้น Platform ดัง รวมมูลค่า 3,775 ล้านบาท จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.64 อัดโปรแรง หั่นราคา ลดแรงกว่าเดิม ลดแล้วลดอีก ลูกค้าโอนเร็ว รับเลย ฟรีค่าโอนสูงสุด 9 แสนบาท และบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 1 แสนบาท ส่วนลูกค้าซื้อทรัพย์บน 6 ออนไลน์แพลตฟอร์ม รับ On Top สูงสุด 2 หมื่นบาท

ทั้งนี้ BAM ได้คัดทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ ทำเลดี พร้อมอยู่ พร้อมใช้ จัดราคาพิเศษ ที่มีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน และที่ดินเปล่าทั่วประเทศ จำนวน 810 รายการ รวมมูลค่า 3,775 ล้านบาท พร้อมลดราคาพิเศษมานำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกซื้อทรัพย์ตามที่ต้องการผ่าน Platform ดังกล่าว

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 BAM ยังมุ่งเน้นกลยุทธ์การทำตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยได้เตรียมจัดมหกรรมจำหน่ายทรัพย์ออนไลน์ By BAM Mall ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-15 กันยายน 2564 ภายใต้แนวคิด “อยู่ที่ไหน ก็เยี่ยมชมทรัพย์ผ่านหน้าจอได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง” ซึ่งลูกค้าสามารถเยี่ยมชมทรัพย์ BAM ผ่าน Platform ดังได้แก่ ddproperty.com, baania.com kaidee.com, dotproperty.co.th, Shopee.com และจองซื้อทรัพย์ออนไลน์ by Bam บนเว็บไซต์ www.bam.co.thสำหรับลูกค้าที่เสนอซื้อทรัพย์ทุกประเภท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-15 กันยายน 2564 โอนเร็วภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติขายจะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ไม่เกิน 900,000 บาทต่อ 1 รายการทรัพย์ และบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 100,000 บาทต่อ 1 รายการทรัพย์จาก โลตัส บิ๊กซี โฮมโปร อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ และเอสบีเฟอร์นิเจอร์ โดยราคาทรัพย์ตั้งแต่ 100,000-499,999 บาท รับบัตรกำนัล 1,000 บาท ราคาทรัพย์ตั้งแต่ 500,000-999,999 บาท รับบัตรกำนัล 2,000 บาท ราคาทรัพย์ราคาทุก 1 ล้านบาท รับบัตรกำนัล 5,000 บาทพิเศษสุดเฉพาะทรัพย์ที่ร่วมรายการบน Platform ddproperty.com, baania.com kaidee.com, dotproperty.co.th, Shopee.com และ bam.co.th รับ On Top สูงสุด 20,000 บาท โดยทรัพย์มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท รับ On Top 10,000 บาท ทรัพย์มูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป รับ On Top 20,000 บาท ลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ของ BAM บน Shopee Platform รับเพิ่ม Discount Code สูงสุดถึง 5,000 บาทลูกค้าที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2630-0700 หรือ www.bam.co.th หรือ Social Media : Bam Thailand