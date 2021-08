เดอะ ปาร์ค จับมือ หัวเว่ย เปิดตัวเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ในอาคารมิกซ์ยูสแห่งแรกของไทย

Life Well Balanced





The PARQ (เดอะ ปาร์ค)

โครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่ที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิดผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านและอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก เปิดตัว เทคโนโลยีโดย เดอะ ปาร์ค นับเป็นอาคารมิกซ์ยูสแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยี Wi-Fi 6 มาให้บริการแก่ผู้ใช้อาคาร เดอะ ปาร์คจะให้บริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงดังกล่าวนี้ในพื้นที่ร้านค้าปลีก ด้วยสัญญาณที่มีความเสถียรมากขึ้นแม้ในช่วงที่มีการใช้งานเครือข่ายหนาแน่นด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10.75 กิกะบิตต่อวินาที แต่ใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิมสูงสุด 30% ซึ่งทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของเดอะ ปาร์ค ที่มุ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นของทุกคน“สำหรับโครงการเดอะ ปาร์ค เรามุ่งมั่นคัดสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสูงสุดเพื่อนำมาใช้ภายในโครงการฯอยู่เสมอ เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของโลกอย่างหัวเว่ยในการนำเทคโนโลยี Wi-Fi อัจฉริยะมาใช้ ซึ่งเดอะ ปาร์คถือเป็นอาคารมิกซ์ยูสแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้นำเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ซึ่งมีความล้ำหน้ามากที่สุดในอุตสาหกรรมมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้อาศัยในอาคาร และผู้มาใช้บริการภายในโครงการเดอะ ปาร์ค นับเป็นความร่วมมือที่ตั้งอยู่บนค่านิยมที่เรามีร่วมกัน โดยเดอะ ปาร์ค และหัวเว่ยต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือการมอบบริการจากนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน นอกจากนี้ ทีมวิศวกรของเดอะ ปาร์ค ยังได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหัวเว่ยเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ตอบโจทย์การใช้งานของผู้อาศัยในอาคาร และ ผู้มาใช้บริการได้อย่างดีที่สุด” นายกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริษัท ทีซีซี แอทเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีความโดดเด่นอย่างโครงการเดอะ ปาร์ค โดยหัวเว่ย มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและให้บริการลูกค้าและพันธมิตรด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดป็นหนึ่งในเทคโนโลยีชั้นนำของเราที่เราได้ริเริ่มพัฒนาขึ้นจนกระทั่งมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมระดับโลก เราเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาของลูกค้า และช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม” นายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเดอะ ปาร์คได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่แข็งแกร่ง พร้อมทั้งใช้นวัตกรรมอัจฉริยะทั้งหมดในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ QR Code ระบบการจดจำใบหน้า การลงทะเบียนผู้มาเยือนอัจฉริยะแบบไร้การสัมผัสรวมถึงระบบการจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์ และด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi 6 ความเร็วของเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงพิเศษจากหัวเว่ยนี้ จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ผู้อาศัยในอาคาร และผู้มาใช้บริการภายในอาคารโครงการเดอะ ปาร์ค พัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารงานโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นโครงการที่บุกเบิกการนำมาตรฐานการออกแบบที่ยึดหลักการความยั่งยืนระดับสากลมาใช้ในประเทศไทย เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เช่าและสภาพแวดล้อมในวงกว้าง นอกจากนี้เดอะ ปาร์คยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Pre-WELL Certification และมุ่งสู่การเป็นอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูสแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานทั้ง WELL และ LEED Gold v4 ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดของอาคารสีเขียวภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนโครงการ เดอะ ปาร์ค ในเฟสแรก ประกอบด้วย “เดอะ ปาร์ค เวิร์คเพลส (The PARQ Workplace)” อาคารสำนักงานเกรดเอบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่สำนักงานต่อชั้นรูปแบบ Column-free ถึง 5,200 ตารางเมตร ซึ่งนับว่าใหญ่ที่สุดในไทย และ “เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (The PARQ Life)” พื้นที่ร้านค้าปลีกระดับพรีเมียมขนาด 12,000 ตารางเมตร ซึ่งครอบคลุมร้านอาหาร ร้านค้า ฟิตเนส สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและความงามมากมายกว่า 60 ร้าน ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้อาคาร ผู้มาเยือน และผู้คนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ โดยโครงการมีพื้นที่รวมกว่า 130,000 ตารางเมตร ด้วยมูลค่าการลงทุน 8,000 ล้านบาทเดอะ ปาร์คเพิ่งได้รับรางวัล Best Office Development Award จากเวที PropertyGuru Asia Property Awards 2020 และอีก 3 รางวัลจากเวทีประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไทย PropertyGuru Thailand Property Awards 2020 ได้แก่ รางวัล Best Office Development Award รางวัล Best Office Green Development Award และ รางวัล Best Office Architectural Design Award ตลอดจนรางวัลชั้นนำระดับชาติอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ รวมทั้งรางวัล “Special Recognition Award, Green Innovation” โครงการที่ดีที่สุดในด้านการสรรค์สร้างโครงการสีเขียว จากงานประกาศรางวัลประจำปี# # # #เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบมิกซ์ยูสผสานพื้นที่สำนักงานและค้าปลีก มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท บนถนนพระรามสี่ มุ่งหวังที่จะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานอาคาร LEED Gold และ WELL Gold ควบคู่กัน โครงการ เดอะ ปาร์ค แบ่งเป็น ‘The PARQ Workplace พื้นที่สำนักงานเกรดเอ ที่มีพื้นที่ให้เช่าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ด้วยขนาดถึง 5,200 ตารางเมตรและปราศจากเสาภายใน และ The PARQ Life พื้นที่ร้านค้าปลีกระดับพรีเมียม พร้อมด้วยอาหารสุขภาพหลากหลาย ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริการด้านสุขภาพและความงามที่ครบครัน โครงการนี้ยังผสมผสานสถาปัตยกรรมล้ำสมัย การออกแบบที่ยั่งยืน และบริการสมาร์ทเซอร์วิสแบบครบวงจรเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "Life Well Balanced" มุ่งสรรสร้างพื้นที่มิกซ์ยูสที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและปฏิวัติรูปแบบของการทำงานและการใช้ชีวิตในเมืองเดอะ ปาร์ค เป็นโครงการที่พัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะ ปาร์ค สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.theparq.comบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทีซีซี แอสเซ็ท) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มีทุนจดทะเบียนหนึ่งหมื่นล้านบาท จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีซีซี กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย รูปแบบการลงทุนของ ทีซีซี แอสเซ็ทส์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ โดย ทีซีซี แอสเซ็ทส์ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และพื้นที่ร้านค้าปลีก ควบคู่ไปกับธุรกิจโรงแรม และบริการที่เกี่ยวเนื่องทางด้านไอทีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทีซีซี แอสเซ็ทส์ โปรดไปที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” รวมถึงบริษัทย่อยในเครือเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ปหรือกลุ่มบริษัท) เป็นบริษัทพัฒนา จัดการ และให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรระดับสากล โดยจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading Limited, "SGX-ST") และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ มีสินทรัพย์รวมประมาณ 39,200 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 920,000 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564การดำเนินธุรกิจด้านสินทรัพย์ระดับสากลของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมใน 5 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย พื้นที่ร้านค้าปลีก ศูนย์การพาณิชย์และธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมและการขนส่ง รวมถึงธุรกิจการให้บริการ ทางกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้ยังครองธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกว่า 70 เมืองใน 20 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนสองกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (REITS) รวมถึงกองทุนสำคัญที่อยู่ในลิสต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ในส่วนของกองทุน Frasers Centrepoint กองทุน Frasers Commercial และกองทุน Frasers Logistics มุ่งเน้นที่อสังหาริมทรัพย์พื้นที่ค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เชิงพาณิชย์ ตามลำดับ ส่วนกองทุน Frasers Hospitality (ประกอบด้วยกองทุน Frasers Hospitality Real Estate Investment เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน Frasers Hospitality Business) เป็นอีกกองทุนสำคัญที่เน้นพัฒนาพื้นที่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีกองทุน REIT อีก 2 กองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนกองทุน Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในประเทศไทยและ Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์อันเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์สถานที่ที่ดีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า ผลิตและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับผู้คน มุ่งมั่นที่จะยกระดับอุดมคติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าและสร้างธุรกิจที่ยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นบรรษัทคาร์บอนที่เป็นศูนย์ภายในปี 2593 ด้วยการอาศัยรากฐานทางธุรกิจอันยาวนาน ตลอดจนความรู้และความสามารถ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป บริษัท มีเป้าหมายที่จะสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนให้กับพนักงาน ธุรกิจและชุมชน เชื่อมั่นในความหลากหลายของผู้คน และมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ก้าวหน้า เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โปรดไปที่หรือที่