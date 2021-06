TACC ส่ง “Warbie Yama” คาแร็กเตอร์ฝีมือคนไทยบุกตลาด

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ เปิดตัวสินค้าคาแร็กเตอร์ “Warbie Yama” เจ้านกจอมกวน ฝีมือคนไทย “อรุษ ตันตสิรินทร์” ที่ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับทั่วโลก บุกตลาด! มั่นใจกระแสแรงไม่แพ้ "Rilakkuma-หมาจ๋า-Jay The Rabbit” หนุนรายได้ปี 64 โตต่อเนื่อง

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดตัว Warbie Yama เจ้านกจอมกวน คาแร็กเตอร์อินเตอร์ฝีมือคนไทย โดย “อรุษ ตันตสิรินทร์” เป็นผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์คาแร็กเตอร์ ซึ่งเกิดจากภาพยนตร์แอนิเมชันแบบสั้น เรื่อง "Cheez...z" และได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังสั้นแอนิเมชันสากลต่างๆ มากมาย ต่อมาได้พัฒนาตัวละคร Warbie มาเป็นดิจิทัลสติกเกอร์ ใน LINE จนได้รับความนิยมไปทั่วโลก พร้อมรางวัล character of the year มีกลุ่มแฟนคลับมากมายในต่างประเทศ และด้วยเอกลักษณ์ที่น่าสนใจของ Warbie Yama ที่มีเรื่องราวอบอุ่น และนำเสนอคุณค่า สอดแทรกความรู้สึกเชิงบวกให้แฟนๆ ผ่านผลงานที่เกิดจากความใส่ใจในทุกขั้นตอน ทำให้ TACC เลือกคาแร็กเตอร์นี้“มั่นใจว่า Warbie Yama คาแร็กเตอร์ใหม่ฝีมือคนไทย ที่มีทั้งความน่ารัก แสนกวน นำออกมาบุกตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า จะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และคาดหวังว่าจะเป็นคาแร็กเตอร์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ช่วยผลักดันรายได้ในปีนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”สำหรับสินค้า “คาแร็กเตอร์” ของ TACC ประกอบด้วย "Rilakkuma" "หมาจ๋า” และ “Jay The Rabbit” โดย "หมาจ๋า” และ “Jay The Rabbit” เป็นคาแร็กเตอร์ฝีมือคนไทย ที่กระแสแรง ไม่แพ้ "Rilakkuma" คาแร็กเตอร์ ลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น