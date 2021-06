LINE จับมือธนาคาร PT Bank KEB Hana Indonesia เปิดตัว LINE BANK บุกตลาดอินโดนีเซีย

การร่วมมือทางกลยุทธ์ระหว่าง LINE และธนาคาร Hana Bank Indonesia เริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งในขณะนั้น LINE Financial Asia ได้เข้าถือหุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของ Hana Bank Indonesia ผ่านสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนLINE BANK มุ่งมั่นบุกตลาดการเงินอินโดนีเซียโดยการให้บริการธุรกรรมดิจิทัลที่สะดวกสบาย โดยจะรวมเอาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ชั้นนำของเอเชียอย่าง LINE และความรู้ด้านการเงินของธนาคาร Hana Bank Indonesia เข้าด้วยกัน โดยธนาคารจะเริ่มให้บริการฝากและถอน และมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการด้านเทคโนโลยีทางการเงินอันหลากหลายที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการ และความสนใจของผู้ใช้บริการในพื้นที่“ความต้องการในการนำเทคโนโลยีมาสร้างสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมการเงินนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะตัว เราจึงเชื่อว่าการให้บริการด้านการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือจะสามารถเพิ่มความสะดวกสบายได้อย่างยิ่งยวด”กล่าว “และเมื่อ LINE ผนึกกำลังกับธนาคาร Hana Bank Indonesia เรามุ่งมั่นจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เพื่อให้ชาวอินโดนีเซียสามารถใช้งาน LINE BANK เพื่อให้ชีวิตด้านการเงินสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น”LINE BANK นำเสนอผลิตภันฑ์ด้านการเงินอันหลากหลาย ซึ่งถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย และครอบคลุมการให้บริการด้านการเงินอื่นๆด้วยเทคโนโลยี eKYC (electronic Know Your Customer) ผู้ใช้บริการสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารให้ยุ่งยาก โดยบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าวจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนและการถอน อีกทั้งยังไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนอีกด้วย ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนการฝากและถอนผ่านทางข้อความ LINE ขณะที่ผู้ใช้บริการยังสามารถถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร ผ่านทางตู้เอทีเอ็มของธนาคาร Hana Bank Indonesia อีกด้วยLINE BANK ให้บริการฝากเงินฉับไว โดยเริ่มฝากได้ตั้งแต่ 1 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 70 ดอลลาห์สหรัฐ) และยังสามารถเช็กยอดได้แบบ real timeบัตรเดบิตของ LINE BANK มีให้เลือกทั้งหมด 4 สี โดยจะเป็นลายคาแร็กเตอร์ของ LINE ที่ทุกคนรู้จักดี ไม่ว่าจะเป็น บราวน์ โคนี่ และแซลลี่ ผู้ใช้บริการยังจะได้รับเงินคืนผ่านโปรโมชันต่างๆ อีกด้วยผู้ใช้บริการสามารถจ่ายบิลค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันของ LINE BANKในอนาคต LINE BANK มีแผนในการขยายผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ เช่น สินเชื่อ สินเชื่อธุรกิจ และการจ่ายเงินผ่าน QR Code