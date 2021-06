ยูโอบีอนุมัติสินเชื่อสีเขียวแก่ ACRE มูลค่า 675 ล้านบาท พัฒนาโครงการในภูเก็ต

ได้อนุมัติสินเชื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมแก่บริษัท เอเชีย แคปปิตอล เรียล เอสเตท (ACRE) มูลค่า 675 ล้านบาท เพื่อใช้พัฒนาโครงการโฮม่า เมืองภูเก็ต (HOMA Phuket Town) ซึ่งเป็นโครงการอพาร์ตเมนต์สำหรับเช่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่จับต้องได้ในจังหวัดภูเก็ต สินเชื่อนี้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ (UOB Real Estate Sustainable Finance Framework)ทั้งนี้ โครงการโฮม่า เมืองภูเก็ตเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบให้เช่าขนาด 505 ยูนิตพร้อมองค์ประกอบเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น แผงโซลาเซลล์ เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การใช้หลอดไฟแบบ LED ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศขั้นสูง และระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ และได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารเพื่อประสิทธิภาพ หรือ Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE Advanced) ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือ International Finance Corporation (IFC) โดยตั้งเป้าประหยัดการใช้พลังงานและน้ำลงกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับอาคารแบบดั้งเดิมโครงการโฮม่า เมืองภูเก็ต จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 325 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ต่อปี หรือคิดเป็นการปลูกต้นไม้ใหม่เกือบ 5,370 ต้นในระยะเวลา 10 ปี หรือลดปริมาณรถยนต์ บนท้องถนนลง 71 คันต่อปี หลังก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคมปีนี้ โครงการโฮม่า เมืองภูเก็ตจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแบบเช่าแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)กล่าวว่า กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทที่เป็นเจ้าของหรือจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ เช่น ศูนย์ข้อมูล โรงแรม โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร และพื้นที่ค้าปลีก เป็นต้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทในการสมัครสินเชื่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ ธนาคารยูโอบีจะบันทึกและตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกู้ของผู้กู้ รวมถึงติดตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ตกลงร่วมกับบริษัทกล่าวว่า การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวเพื่อความยั่งยืน เป็นแนวคิดใหม่ที่ทางบริษัทเริ่มเปิดตัวในตลาดไทย โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวได้รับการพิสูจน์แล้วในต่างประเทศทั่วโลกว่านอกจากจะมีความยืดหยุ่นสูงแล้ว ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตโควิด-19 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น สำนักงานหรือพื้นที่ค้าปลีก เราเห็นว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักลงทุนยังคงต้องการมุ่งเน้นการบริหารเงินลงทุน และผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด บริษัท ACRE ได้ตกลงดำเนินโครงการโดยร่วมมือกับบริษัท AECOM หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำ ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโฮม่า เมืองภูเก็ต ตั้งแต่ที่บริษัท ACRE ตัดสินใจดำเนินการตามการรับรอง LEED และ IFC EDGE Advancedกล่าวว่า "โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของโฮม่าและยูโอบีในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน ในแง่การอนุรักษ์พลังงาน โครงการนี้ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานกว่าร้อยละ 14 จากมาตรฐานที่สมาคมวิศวกรทำความร้อน เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศแห่งอเมริกา (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - ASHRAE) กำหนด โดยนำกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับมาปรับใช้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการณ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เช่น แสงอาทิตย์ในปริมาณที่เพียงพอและอากาศบริสุทธิ์ที่ควบคุมการถ่ายเทด้วยอุปกรณ์เชิงกลในพื้นที่ที่มักมีการใช้งานทุกพื้นที่ ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในภูมิภาค"ในปัจจุบัน โฮม่าเปิดตัว 2 โครงการในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โฮม่า เมืองภูเก็ต และโฮม่า เชิงทะเล และอีก 1 โครงการในจังหวัดชลบุรี คือ โฮม่า ศรีราชา ในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัท ACRE วางแผนลงทุนกว่า 250 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาโครงการแบรนด์โฮม่าอีก 6 โครงการทั่วประเทศไทย โดยร่วมมือกับบริษัท นูน แคปปิตอล ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบหลายครอบครัวในประเทศไทย นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริษัทได้วางแผนเปิดตัวแบรนด์โฮม่าไปยังตลาดอื่นๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก