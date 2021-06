ตลาดหุ้นเอเชียผันผวน นักลงทุนจับตาดัชนี PMI จีนจากไฉซิน

ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,608.60 จุด ลดลง 6.88 จุด หรือ -0.19%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,998.65 จุด เพิ่มขึ้น 138.57 จุด หรือ +0.48% และดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 29,159.06 จุด เพิ่มขึ้น 7.26 จุด หรือ +0.02%นักลงทุนจับตาความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นมาเลเซีย หลังนายมูห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในวงเงิน 4 หมื่นล้านริงกิต (9.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อวานนี้ เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1-14 มิ.ย. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทั้งนี้ นายยัสซินได้แถลงทางโทรทัศน์เมื่อวานนี้ถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่า Strategic Programme to Empower the People and Economy (Pemerkasa) Plus ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลรัฐ รวมถึงช่วยพยุงภาคธุรกิจ และเยียวยาประชาชนมาเลเซียนายยัสซิน ระบุว่า รัฐบาลจะจัดสรรเงินจำนวน 450 ล้านริงกิตเพื่อเพิ่มจำนวนเตียงให้เพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยวิกฤตและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นอกจากนี้ จะยังจัดสรรงบประมาณอีก 550 ล้านริงกิตสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหารงานเพื่อรับมือกับวิกฤตด้านสาธารณสุขในครั้งนี้นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียจะอนุมัติวงเงิน 2.1 พันล้านริงกิต เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 5,000 ริงกิตต่อเดือน รวมถึงเสนอให้มีการพักชำระหนี้แก่กลุ่มคนยากจน คนตกงาน และกลุ่มธุรกิจ SME ที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้ในช่วงการประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทางของประชาชน (MCO)นายยัสซิน ยังประกาศมอบเงินช่วยเหลือรายละ 500 ริงกิตสำหรับผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศน์ คนขับรถแท็กซี่ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน พนักงานขับรถโดยสาร รวมถึงพนักงานขับรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน